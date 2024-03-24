Участок трассы Сургут-Салехард закрыли из-за погоды

24 марта 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

С 266 по 247 километр трассы Сургут-Салехард ограничено движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок с 266 по 247 километр трассы Сургут-Салехард — от Карамовского поста в сторону Сургута — закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «В Госавтоинспекции Ямала информируют об ограничении движения. В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодороге Сургут-Салехард, от Карамовского поста в сторону Сургута (с 266 километра по 247 километр) введены временные ограничения движения транспорта», — написано в telegram-канале ведомства. Из-за высокой вероятности возникновения ДТП автоинспекторы рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов. При возникновении сложных ситуаций на дороге, сотрудники ДПС ориентированы на оказание помощи. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь на 24 марта синоптики обещают морозы до -40 градусов. Ожидается ветер 8-13 метров в секунду и возможно образование изморози в отдельных районах. Местами будет идти небольшой снег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участок с 266 по 247 километр трассы Сургут-Салехард — от Карамовского поста в сторону Сургута — закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «В Госавтоинспекции Ямала информируют об ограничении движения. В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодороге Сургут-Салехард, от Карамовского поста в сторону Сургута (с 266 километра по 247 километр) введены временные ограничения движения транспорта», — написано в telegram-канале ведомства. Из-за высокой вероятности возникновения ДТП автоинспекторы рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов. При возникновении сложных ситуаций на дороге, сотрудники ДПС ориентированы на оказание помощи. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь на 24 марта синоптики обещают морозы до -40 градусов. Ожидается ветер 8-13 метров в секунду и возможно образование изморози в отдельных районах. Местами будет идти небольшой снег.