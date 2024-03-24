Участок трассы Сургут-Салехард закрыли из-за погоды

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С 266 по 247 километр трассы Сургут-Салехард ограничено движение Фото:

Участок с 266 по 247 километр трассы Сургут-Салехард — от Карамовского поста в сторону Сургута — закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«В Госавтоинспекции Ямала информируют об ограничении движения. В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодороге Сургут-Салехард, от Карамовского поста в сторону Сургута (с 266 километра по 247 километр) введены временные ограничения движения транспорта», — написано в telegram-канале ведомства.

Из-за высокой вероятности возникновения ДТП автоинспекторы рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов. При возникновении сложных ситуаций на дороге, сотрудники ДПС ориентированы на оказание помощи.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь на 24 марта синоптики обещают морозы до -40 градусов. Ожидается ветер 8-13 метров в секунду и возможно образование изморози в отдельных районах. Местами будет идти небольшой снег.

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Участок с 266 по 247 километр трассы Сургут-Салехард — от Карамовского поста в сторону Сургута — закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «В Госавтоинспекции Ямала информируют об ограничении движения. В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодороге Сургут-Салехард, от Карамовского поста в сторону Сургута (с 266 километра по 247 километр) введены временные ограничения движения транспорта», — написано в telegram-канале ведомства. Из-за высокой вероятности возникновения ДТП автоинспекторы рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов. При возникновении сложных ситуаций на дороге, сотрудники ДПС ориентированы на оказание помощи. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь на 24 марта синоптики обещают морозы до -40 градусов. Ожидается ветер 8-13 метров в секунду и возможно образование изморози в отдельных районах. Местами будет идти небольшой снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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