В ЯНАО не отступают 40-градусные морозы

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь на 24 марта синоптики обещают морозы до -40 градусов. Информация размещена на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На территории ЯНАО в ночь на 24 марта ожидается температура воздуха от -25 до -30 градусов, при прояснении -35, -40, по крайнему югу -15, -20 градусов. Днем прогнозируется от -18 до -23 градусов, местами до -28, по крайнему югу до -11, -16 градусов», — сообщается на сайте управления.
В этот день синоптики также предупредили о ветре 8-13 м/с и возможном образовании изморози в отдельных районах. Местами будет идти небольшой снег.
Чуть теплее, но все же морозно будет в начале следующей недели. В понедельник 25 марта синоптики обещают ночью температуру воздуха -30, -35 градусов, при натекании облачности до -20, -25. Днем столбики термометра поднимутся до -15, -20 градусов, местами до -27. Будет идти небольшой снег, а ветер дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.
В ночь на 23 марта синоптики обещали ямальцам морозы до -37 градусов. Вместе с похолоданием на территории округа прогнозировался небольшой снег и ветер до 12 м/с.
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