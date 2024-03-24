Школьник Ислам поведал игрокам «Спартака» о спасении им людей из «Крокуса»

24 марта 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

Ислам встретился с футболистами «Спартака» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Подросток Ислам, спавший людей из «Крокуса» во время теракта, рассказал свою историю игрокам ФК «Спартак». Об этом сообщили Sport24. «Я работаю гардеробщиком на »-1 этаже« („Крокуса“). Я понимал, что, если я сейчас что-то не сделаю, я могу свою жизнь потерять и сотен других людей. Я делал все по максимуму», — передает слова мальчика Sport24 . Ислам поделился, как ему было страшно, когда он открывал дверь через пропуск. Он боялся, что террористы могут открыть по ним огонь. После того как Ислам закончил рассказ, он поблагодарил игроков за поддержку. Он также отметил, что встретиться с футболистами «Спартака» была его детская мечта. Теракт в «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. Террористы стреляли по людям перед концертом группы «Пикник». После они устроили в здании пожар. В результате теракта погибли 137 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подросток Ислам, спавший людей из «Крокуса» во время теракта, рассказал свою историю игрокам ФК «Спартак». Об этом сообщили Sport24. «Я работаю гардеробщиком на »-1 этаже« („Крокуса“). Я понимал, что, если я сейчас что-то не сделаю, я могу свою жизнь потерять и сотен других людей. Я делал все по максимуму», — передает слова мальчика Sport24. Ислам поделился, как ему было страшно, когда он открывал дверь через пропуск. Он боялся, что террористы могут открыть по ним огонь. После того как Ислам закончил рассказ, он поблагодарил игроков за поддержку. Он также отметил, что встретиться с футболистами «Спартака» была его детская мечта. Теракт в «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. Террористы стреляли по людям перед концертом группы «Пикник». После они устроили в здании пожар. В результате теракта погибли 137 человек.