24 марта 2024

Мальчик Ислам, спасший более 100 человек, пришел почтить память погибших

© Служба новостей «URA.RU»
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Ислам пришел на акцию «Летят журавли» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Мальчик Ислам, который во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье спас более 100 человек, пришел почтить память погибших на акцию «Летят журавли». Ислам рассказал журналистам о первых страхах во время теракта.

«Я боялся, что могут открыть огонь на поражение либо взорвать гранату. Это был мой самый главный страх [в тот момент]», — сказал Ислам. Видео опубликовали «Известия».

Мальчик рассказал, что его родители сперва были очень расстроены и почти плакали, когда узнали, что сын едва не стал жертвой теракта. Но потом они сказали, что он сделал все правильно — помог людям. «Но я помог только тем, кому мог», — добавил Ислам.

В тот вечер, когда в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, Ислам подрабатывал в гардеробе. Сначала он услышал непонятные звуки и подумал, что что-то не так с эскалатором. Но потом он увидел бегущих вниз людей. «Открывалась дверь только карточкой, у меня она была, я растолкал людей со словами: „Стреляют-стреляют, дайте пройти!“ — и открыл дверь», — рассказал RT Ислам.

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Мальчик Ислам, который во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье спас более 100 человек, пришел почтить память погибших на акцию «Летят журавли». Ислам рассказал журналистам о первых страхах во время теракта. «Я боялся, что могут открыть огонь на поражение либо взорвать гранату. Это был мой самый главный страх [в тот момент]», — сказал Ислам. Видео опубликовали «Известия». Мальчик рассказал, что его родители сперва были очень расстроены и почти плакали, когда узнали, что сын едва не стал жертвой теракта. Но потом они сказали, что он сделал все правильно — помог людям. «Но я помог только тем, кому мог», — добавил Ислам. В тот вечер, когда в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, Ислам подрабатывал в гардеробе. Сначала он услышал непонятные звуки и подумал, что что-то не так с эскалатором. Но потом он увидел бегущих вниз людей. «Открывалась дверь только карточкой, у меня она была, я растолкал людей со словами: „Стреляют-стреляют, дайте пройти!“ — и открыл дверь», — рассказал RT Ислам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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