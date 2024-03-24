Мальчик Ислам, спасший более 100 человек, пришел почтить память погибших

Мальчик Ислам, который во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье спас более 100 человек, пришел почтить память погибших на акцию «Летят журавли». Ислам рассказал журналистам о первых страхах во время теракта.
«Я боялся, что могут открыть огонь на поражение либо взорвать гранату. Это был мой самый главный страх [в тот момент]», — сказал Ислам. Видео
Мальчик рассказал, что его родители сперва были очень расстроены и почти плакали, когда узнали, что сын едва не стал жертвой теракта. Но потом они сказали, что он сделал все правильно — помог людям. «Но я помог только тем, кому мог», — добавил Ислам.
В тот вечер, когда в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, Ислам подрабатывал в гардеробе. Сначала он услышал непонятные звуки и подумал, что что-то не так с эскалатором. Но потом он увидел бегущих вниз людей. «Открывалась дверь только карточкой, у меня она была, я растолкал людей со словами: „Стреляют-стреляют, дайте пройти!“ — и открыл дверь», — рассказал RT Ислам.
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