Участники нападения на «Крокус» не собирались бежать в Белоруссию

25 марта 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Участники нападения на «Крокус» были задержаны по дороге на Украину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В украинских telegram-каналах распространилась информация о том, что фигуранты дела о нападении на «Крокус» якобы собирались бежать через границу с Белоруссией. Однако это сообщение является фейком. Это удалось выяснить URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. В проукраинских пабликах неверно интерпретируют слова посла Белоруссии в Москве Дмитрия Крутого. «Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена», — ранее цитировало агентство РБК Крутого. Но посол не говорил, что возможные виновники трагедии планировали скрыться в Белоруссии. Вероятно, силовики изначально просто рассматривали разные варианты поведения нападавших. Газета «Известия» сообщила о том, что четверых подозреваемых в теракте правоохранители задержали в Брянской области, на 376-м км Киевского шоссе. Если бы возможные преступники хотели попасть к белорусской границе, они должны были бы поехать по другой дороге. Также, как писало URA.RU, в своем официальном обращении президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что что все те, кто стрелял и убивал людей, были найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины. По словам президента, с украинской стороны для этих людей было подготовлено «окно» для перехода границы. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия: преступники ворвались на концертную площадку и открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В украинских telegram-каналах распространилась информация о том, что фигуранты дела о нападении на «Крокус» якобы собирались бежать через границу с Белоруссией. Однако это сообщение является фейком. Это удалось выяснить URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. В проукраинских пабликах неверно интерпретируют слова посла Белоруссии в Москве Дмитрия Крутого. «Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена», — ранее цитировало агентство РБК Крутого. Но посол не говорил, что возможные виновники трагедии планировали скрыться в Белоруссии. Вероятно, силовики изначально просто рассматривали разные варианты поведения нападавших. Газета «Известия» сообщила о том, что четверых подозреваемых в теракте правоохранители задержали в Брянской области, на 376-м км Киевского шоссе. Если бы возможные преступники хотели попасть к белорусской границе, они должны были бы поехать по другой дороге. Также, как писало URA.RU, в своем официальном обращении президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что что все те, кто стрелял и убивал людей, были найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины. По словам президента, с украинской стороны для этих людей было подготовлено «окно» для перехода границы. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия: преступники ворвались на концертную площадку и открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание.