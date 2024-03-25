Участники нападения на «Крокус» не собирались бежать в Белоруссию

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Участники нападения на «Крокус» были задержаны по дороге на Украину Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В украинских telegram-каналах распространилась информация о том, что фигуранты дела о нападении на «Крокус» якобы собирались бежать через границу с Белоруссией. Однако это сообщение является фейком. Это удалось выяснить URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации.

В проукраинских пабликах неверно интерпретируют слова посла Белоруссии в Москве Дмитрия Крутого. «Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена», — ранее цитировало агентство РБК Крутого. Но посол не говорил, что возможные виновники трагедии планировали скрыться в Белоруссии. Вероятно, силовики изначально просто рассматривали разные варианты поведения нападавших.

Газета «Известия» сообщила о том, что четверых подозреваемых в теракте правоохранители задержали в Брянской области, на 376-м км Киевского шоссе. Если бы возможные преступники хотели попасть к белорусской границе, они должны были бы поехать по другой дороге.

Также, как писало URA.RU, в своем официальном обращении президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что что все те, кто стрелял и убивал людей, были найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины. По словам президента, с украинской стороны для этих людей было подготовлено «окно» для перехода границы.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия: преступники ворвались на концертную площадку и открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание.

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В украинских telegram-каналах распространилась информация о том, что фигуранты дела о нападении на «Крокус» якобы собирались бежать через границу с Белоруссией. Однако это сообщение является фейком. Это удалось выяснить URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. В проукраинских пабликах неверно интерпретируют слова посла Белоруссии в Москве Дмитрия Крутого. «Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена», — ранее цитировало агентство РБК Крутого. Но посол не говорил, что возможные виновники трагедии планировали скрыться в Белоруссии. Вероятно, силовики изначально просто рассматривали разные варианты поведения нападавших. Газета «Известия» сообщила о том, что четверых подозреваемых в теракте правоохранители задержали в Брянской области, на 376-м км Киевского шоссе. Если бы возможные преступники хотели попасть к белорусской границе, они должны были бы поехать по другой дороге. Также, как писало URA.RU, в своем официальном обращении президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что что все те, кто стрелял и убивал людей, были найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины. По словам президента, с украинской стороны для этих людей было подготовлено «окно» для перехода границы. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия: преступники ворвались на концертную площадку и открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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