Террорист Файзов, которого привезли на суд в коляске, был зарегистрирован в «резиновой квартире»

Террорист Файзов был зарегистрирован в «резиновой квартире»
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, файзов мухаммадсобир
Террорист Файзов был временно зарегистрирован в «резиновой квартире», но не проживал по адресу Фото:
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Террорист Мухаммадсобир Файзов, участвовавший в теракте в «Крокус Сити Холле», был временно зарегистрирован в «резиновой квартире» в Иванове. При этом по прописке мужчина не проживал.

«Файзов был временно зарегистрирован в „резиновой квартире“ в Иванове <…> хозяина жилища уже проверяют на причастность к террористам», — сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что по адресу Файзов не жил, а видели его последний раз около года назад.

По данным канала, квартира принадлежит Андрею Н., в ней он временно прописывает людей за деньги, а сам живет за городом, в частном доме. С 23 марта на адрес приходят полицейские, хозяину может грозить уголовная ответственность за организацию «резиновой квартиры», заключили в сообщении.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате трагедии погибли 137 человек, более 180 — пострадали. Суд арестовал обвиняемого в теракте в «Крокусе» Файзова до 22 мая, передает RT.

Сообщается, что он не женат, ему 19 лет. Во время задержания у Файзова выпал глаз из глазницы, его оперировали. В суд его доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков и с установленными катетером и мочеприемником, передает MK.RU.

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Террорист Мухаммадсобир Файзов, участвовавший в теракте в «Крокус Сити Холле», был временно зарегистрирован в «резиновой квартире» в Иванове. При этом по прописке мужчина не проживал. «Файзов был временно зарегистрирован в „резиновой квартире“ в Иванове <…> хозяина жилища уже проверяют на причастность к террористам», — сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что по адресу Файзов не жил, а видели его последний раз около года назад. По данным канала, квартира принадлежит Андрею Н., в ней он временно прописывает людей за деньги, а сам живет за городом, в частном доме. С 23 марта на адрес приходят полицейские, хозяину может грозить уголовная ответственность за организацию «резиновой квартиры», заключили в сообщении. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате трагедии погибли 137 человек, более 180 — пострадали. Суд арестовал обвиняемого в теракте в «Крокусе» Файзова до 22 мая, передает RT. Сообщается, что он не женат, ему 19 лет. Во время задержания у Файзова выпал глаз из глазницы, его оперировали. В суд его доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков и с установленными катетером и мочеприемником, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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