Краснов: фейки и дезинформация о теракте в «Крокусе» были удалены с 200 ресурсов

В рамках борьбы с распространением ложной информации о теракте в «Крокус Сити Холле» были удалены сведения с более чем 200 интернет-ресурсов. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
«По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях», — заявил Краснов во время доклада президенту России Владимиру Путину, трансляция которого опубликована на сайте Кремля. Генпрокурор подчеркнул, что помимо фейков появлялось много непроверенной информации, которая тоже дестабилизировала обстановку.
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В рамках борьбы с распространением ложной информации о теракте в «Крокус Сити Холле» были удалены сведения с более чем 200 интернет-ресурсов. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов. «По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях», — заявил Краснов во время доклада президенту России Владимиру Путину, трансляция которого опубликована на сайте Кремля. Генпрокурор подчеркнул, что помимо фейков появлялось много непроверенной информации, которая тоже дестабилизировала обстановку.