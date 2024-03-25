Краснов: фейки и дезинформация о теракте в «Крокусе» были удалены с 200 ресурсов

26 марта 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Сотни фейков о теракте в «Крокусе» были удалены, заявил Игорь Краснов Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В рамках борьбы с распространением ложной информации о теракте в «Крокус Сити Холле» были удалены сведения с более чем 200 интернет-ресурсов. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов. «По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях», — заявил Краснов во время доклада президенту России Владимиру Путину, трансляция которого опубликована на сайте Кремля. Генпрокурор подчеркнул, что помимо фейков появлялось много непроверенной информации, которая тоже дестабилизировала обстановку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках борьбы с распространением ложной информации о теракте в «Крокус Сити Холле» были удалены сведения с более чем 200 интернет-ресурсов. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов. «По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях», — заявил Краснов во время доклада президенту России Владимиру Путину, трансляция которого опубликована на сайте Кремля. Генпрокурор подчеркнул, что помимо фейков появлялось много непроверенной информации, которая тоже дестабилизировала обстановку.