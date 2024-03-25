25 марта 2024

Краснов: фейки и дезинформация о теракте в «Крокусе» были удалены с 200 ресурсов

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Сотни фейков о теракте в «Крокусе» были удалены, заявил Игорь Краснов Фото:
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В рамках борьбы с распространением ложной информации о теракте в «Крокус Сити Холле» были удалены сведения с более чем 200 интернет-ресурсов. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях», — заявил Краснов во время доклада президенту России Владимиру Путину, трансляция которого опубликована на сайте Кремля. Генпрокурор подчеркнул, что помимо фейков появлялось много непроверенной информации, которая тоже дестабилизировала обстановку.

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В рамках борьбы с распространением ложной информации о теракте в «Крокус Сити Холле» были удалены сведения с более чем 200 интернет-ресурсов. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов. «По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях», — заявил Краснов во время доклада президенту России Владимиру Путину, трансляция которого опубликована на сайте Кремля. Генпрокурор подчеркнул, что помимо фейков появлялось много непроверенной информации, которая тоже дестабилизировала обстановку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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