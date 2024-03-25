Бастрыкин: по делу о теракте в «Крокусе» проведено более 200 досмотров

Следователи изъяли вещи, значимые для расследования теракта в «Крокусе», заявил Бастрыкин
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
По уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холл» провели более 200 досмотров, изъяли предметы, значимые для расследования. По ним назначены десятки экспертиз. Об этом доложил глава СК РФ Александр Бастрыкин президенту Владимиру Путину.
«Проведено более 200 досмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более тысячи различных объектов, имеющих значение для расследования. <…> В автомобиле преступников обнаружены пистолет ПМ и магазин от автомата Калашникова с тысячей патронов», —
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