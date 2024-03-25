Бастрыкин: по делу о теракте в «Крокусе» проведено более 200 досмотров

26 марта 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Следователи изъяли вещи, значимые для расследования теракта в «Крокусе», заявил Бастрыкин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» По уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холл» провели более 200 досмотров, изъяли предметы, значимые для расследования. По ним назначены десятки экспертиз. Об этом доложил глава СК РФ Александр Бастрыкин президенту Владимиру Путину. «Проведено более 200 досмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более тысячи различных объектов, имеющих значение для расследования. <…> В автомобиле преступников обнаружены пистолет ПМ и магазин от автомата Калашникова с тысячей патронов», — заявил Бастрыкин в ходе совещания, запись которого опубликована на сайте Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холл» провели более 200 досмотров, изъяли предметы, значимые для расследования. По ним назначены десятки экспертиз. Об этом доложил глава СК РФ Александр Бастрыкин президенту Владимиру Путину. «Проведено более 200 досмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более тысячи различных объектов, имеющих значение для расследования. <…> В автомобиле преступников обнаружены пистолет ПМ и магазин от автомата Калашникова с тысячей патронов», — заявил Бастрыкин в ходе совещания, запись которого опубликована на сайте Кремля.