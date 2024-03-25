25 марта 2024

Бастрыкин: по делу о теракте в «Крокусе» проведено более 200 досмотров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод Сибур-Химпром. Пермь, досмотр, чоп, охрана, металоискатель, металодетектор
Следователи изъяли вещи, значимые для расследования теракта в «Крокусе», заявил Бастрыкин Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

По уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холл» провели более 200 досмотров, изъяли предметы, значимые для расследования. По ним назначены десятки экспертиз. Об этом доложил глава СК РФ Александр Бастрыкин президенту Владимиру Путину.

«Проведено более 200 досмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более тысячи различных объектов, имеющих значение для расследования. <…> В автомобиле преступников обнаружены пистолет ПМ и магазин от автомата Калашникова с тысячей патронов», — заявил Бастрыкин в ходе совещания, запись которого опубликована на сайте Кремля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холл» провели более 200 досмотров, изъяли предметы, значимые для расследования. По ним назначены десятки экспертиз. Об этом доложил глава СК РФ Александр Бастрыкин президенту Владимиру Путину. «Проведено более 200 досмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более тысячи различных объектов, имеющих значение для расследования. <…> В автомобиле преступников обнаружены пистолет ПМ и магазин от автомата Калашникова с тысячей патронов», — заявил Бастрыкин в ходе совещания, запись которого опубликована на сайте Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...