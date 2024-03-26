Песков: РФ готова десятилетиями бороться за свои замороженные активы

26 марта 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

Россия продолжит борьбу за замороженные активы, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия готова десятилетиями отстаивать свое право на владение замороженными Западом активами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Думаю, европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение (по заморозке активов РФ — прим. URA.RU). Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим», — сказал Песков в интервью сайту «Аргументы и факты». Песков подчеркнул, что Россия серьезно воспринимает планы Европы по использованию замороженных активов и готова защищать свои интересы. Речь идет о значительных суммах, которые были заблокированы в рамках санкционной политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия готова десятилетиями отстаивать свое право на владение замороженными Западом активами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Думаю, европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение (по заморозке активов РФ — прим. URA.RU). Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим», — сказал Песков в интервью сайту «Аргументы и факты». Песков подчеркнул, что Россия серьезно воспринимает планы Европы по использованию замороженных активов и готова защищать свои интересы. Речь идет о значительных суммах, которые были заблокированы в рамках санкционной политики.