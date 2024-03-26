Песков: РФ готова десятилетиями бороться за свои замороженные активы

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Россия продолжит борьбу за замороженные активы, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Россия готова десятилетиями отстаивать свое право на владение замороженными Западом активами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Думаю, европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение (по заморозке активов РФ — прим. URA.RU). Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим», — сказал Песков в интервью сайту «Аргументы и факты».

Песков подчеркнул, что Россия серьезно воспринимает планы Европы по использованию замороженных активов и готова защищать свои интересы. Речь идет о значительных суммах, которые были заблокированы в рамках санкционной политики.

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Россия готова десятилетиями отстаивать свое право на владение замороженными Западом активами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Думаю, европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение (по заморозке активов РФ — прим. URA.RU). Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим», — сказал Песков в интервью сайту «Аргументы и факты». Песков подчеркнул, что Россия серьезно воспринимает планы Европы по использованию замороженных активов и готова защищать свои интересы. Речь идет о значительных суммах, которые были заблокированы в рамках санкционной политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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