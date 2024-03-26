ВСУ ударили по пожарной части в Белгородской области

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Виды города Сысерть и посёлка Щелкун. Свердловская область, пожарная часть щелкун
ВСУ атаковали пожарную часть в Белгородской области, передает МЧС Фото:

Украинские силы ударили по пожарной частив Белгородской области. Есть пострадавшие. Инцидент произошел в селе Головчино. Об этом сообщает МЧС РФ.

«Пожарная часть атакована из реактивной системы залпового огня Украины в Белгородской области. <…> Пострадали двое пожарных и женщина», — уточнили в министерстве. Уточняется, что пожарная часть была атакована в селе Головчино.

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Украинские силы ударили по пожарной частив Белгородской области. Есть пострадавшие. Инцидент произошел в селе Головчино. Об этом сообщает МЧС РФ. «Пожарная часть атакована из реактивной системы залпового огня Украины в Белгородской области. <…> Пострадали двое пожарных и женщина», — уточнили в министерстве. Уточняется, что пожарная часть была атакована в селе Головчино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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