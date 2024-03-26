Происшествия ВСУ ударили по пожарной части в Белгородской области 26 марта 2024 в 10:35 Размер текста - 17 + ВСУ атаковали пожарную часть в Белгородской области, передает МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинские силы ударили по пожарной частив Белгородской области. Есть пострадавшие. Инцидент произошел в селе Головчино. Об этом сообщает МЧС РФ. «Пожарная часть атакована из реактивной системы залпового огня Украины в Белгородской области. <…> Пострадали двое пожарных и женщина», — уточнили в министерстве. Уточняется, что пожарная часть была атакована в селе Головчино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинские силы ударили по пожарной частив Белгородской области. Есть пострадавшие. Инцидент произошел в селе Головчино. Об этом сообщает МЧС РФ. «Пожарная часть атакована из реактивной системы залпового огня Украины в Белгородской области. <…> Пострадали двое пожарных и женщина», — уточнили в министерстве. Уточняется, что пожарная часть была атакована в селе Головчино. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям