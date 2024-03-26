ВСУ ударили по пожарной части в Белгородской области

ВСУ атаковали пожарную часть в Белгородской области, передает МЧС
Украинские силы ударили по пожарной частив Белгородской области. Есть пострадавшие. Инцидент произошел в селе Головчино. Об этом сообщает МЧС РФ.
«Пожарная часть атакована из реактивной системы залпового огня Украины в Белгородской области. <…> Пострадали двое пожарных и женщина», — уточнили в министерстве. Уточняется, что пожарная часть была атакована в селе Головчино.
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