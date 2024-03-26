РБК: в Европе возросли риски терактов из-за ЧП в «Крокус Сити Холл»

26 марта 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Страны ЕС повысили бдительность после теракта в «Крокус Сити Холле» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Еврокомиссии, проводя постоянный мониторинг террористических угроз после теракта в «Крокус Сити Холле», повысили уровень террористической опасности. Данные корректируют на основе сведений Разведывательного и ситуационного центра ЕС (EU INTCEN) и Европола. «В условиях роста геополитической напряженности возрастает необходимость в повышении бдительности. Государства-члены ЕС самостоятельно оценивают уровень террористической угрозы. Например, недавние решения (о повышении уровня террористической угрозы — прим. URA.RU) во Франции и Германии отражают возросшие риски», — цитирует РБК пресс-службу Еврокомиссии (ЕК). В ведомстве отметили, что постоянно корректируют оценку террористической опасности и полагаются на данные, предоставленные Разведывательным и ситуационным центром ЕС (EU INTCEN) и Европолом. 26 марта на расширенной коллегии Генпрокуратуры России Президент России Владимир Путин дал силовикам важные поручения, объяснив, как не допустить нового «Крокуса». Подробно об этом URA.RU рассказало в эксклюзивном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Еврокомиссии, проводя постоянный мониторинг террористических угроз после теракта в «Крокус Сити Холле», повысили уровень террористической опасности. Данные корректируют на основе сведений Разведывательного и ситуационного центра ЕС (EU INTCEN) и Европола. «В условиях роста геополитической напряженности возрастает необходимость в повышении бдительности. Государства-члены ЕС самостоятельно оценивают уровень террористической угрозы. Например, недавние решения (о повышении уровня террористической угрозы — прим. URA.RU) во Франции и Германии отражают возросшие риски», — цитирует РБК пресс-службу Еврокомиссии (ЕК). В ведомстве отметили, что постоянно корректируют оценку террористической опасности и полагаются на данные, предоставленные Разведывательным и ситуационным центром ЕС (EU INTCEN) и Европолом. 26 марта на расширенной коллегии Генпрокуратуры России Президент России Владимир Путин дал силовикам важные поручения, объяснив, как не допустить нового «Крокуса». Подробно об этом URA.RU рассказало в эксклюзивном материале.