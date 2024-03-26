РБК: в Европе возросли риски терактов из-за ЧП в «Крокус Сити Холл»

В Еврокомиссии, проводя постоянный мониторинг террористических угроз после теракта в «Крокус Сити Холле», повысили уровень террористической опасности. Данные корректируют на основе сведений Разведывательного и ситуационного центра ЕС (EU INTCEN) и Европола.
«В условиях роста геополитической напряженности возрастает необходимость в повышении бдительности. Государства-члены ЕС самостоятельно оценивают уровень террористической угрозы. Например, недавние решения (о повышении уровня террористической угрозы — прим. URA.RU) во Франции и Германии отражают возросшие риски», — цитирует РБК пресс-службу Еврокомиссии (ЕК).
В ведомстве отметили, что постоянно корректируют оценку террористической опасности и полагаются на данные, предоставленные Разведывательным и ситуационным центром ЕС (EU INTCEN) и Европолом. 26 марта на расширенной коллегии Генпрокуратуры России Президент России Владимир Путин дал силовикам важные поручения, объяснив, как не допустить нового «Крокуса». Подробно об этом URA.RU рассказало в эксклюзивном материале.
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