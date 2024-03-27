Германия обратилась к России из-за теракта в «Крокусе»

В ФРГ город-побратим Красногорска направил письмо в связи с терактом в «Крокусе»

27 марта 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

Немецкий город-побратим Красногорска направил официальное письмо с соболезнованиями в связи с терактом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Город Хехштадт-ан-дер-Айш, являющийся побратимом Красногорска, выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшем в подмосковном городе в «Крокус Сити Холле». В официальном письме, направленном жителям Красногорска, говорится о глубоком потрясении и печали. «Мы пишем эти строки с глубоким потрясением и печалью в связи с ужасным террористическим актом <…> Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям невинных жертв», — говорится в письме, содержание которого передает РИА Новости. Авторы отметили, что террористические акты не имеют оправдания, они порождают ненависть и углубляют раскол. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько мужчин без масок и в камуфляже ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать людей. В результате происшествия погибли 139 человек, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Город Хехштадт-ан-дер-Айш, являющийся побратимом Красногорска, выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшем в подмосковном городе в «Крокус Сити Холле». В официальном письме, направленном жителям Красногорска, говорится о глубоком потрясении и печали. «Мы пишем эти строки с глубоким потрясением и печалью в связи с ужасным террористическим актом <…> Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям невинных жертв», — говорится в письме, содержание которого передает РИА Новости. Авторы отметили, что террористические акты не имеют оправдания, они порождают ненависть и углубляют раскол. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько мужчин без масок и в камуфляже ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать людей. В результате происшествия погибли 139 человек, передает RT.