Германия обратилась к России из-за теракта в «Крокусе»

Город Хехштадт-ан-дер-Айш, являющийся побратимом Красногорска, выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшем в подмосковном городе в «Крокус Сити Холле». В официальном письме, направленном жителям Красногорска, говорится о глубоком потрясении и печали.
«Мы пишем эти строки с глубоким потрясением и печалью в связи с ужасным террористическим актом <…> Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям невинных жертв», — говорится в письме, содержание которого передает РИА Новости. Авторы отметили, что террористические акты не имеют оправдания, они порождают ненависть и углубляют раскол.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько мужчин без масок и в камуфляже ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать людей. В результате происшествия погибли 139 человек, передает RT.
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