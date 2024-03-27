Актрису Светличную госпитализировали с острым инфарктом миокарда

27 марта 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Светличная находилась под присмотром в психиатрической больнице из-за деменции Фото: Николай Бастриков © URA.RU Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в Москве с острым инфарктом миокарда. До этого она находилась под присмотром в психиатрической лечебнице. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Актрису Светлану Светличную госпитализировали в Москве… У заслуженной артистки РСФСР острый инфаркт миокарда», — передает telegram-канал. Отмечается, что женщина страдала деменцией, поэтому находилась под присмотром в психиатрической клинике. Оттуда скорая ее и забрала в состоянии средней тяжести. По данным telegram-канала Shot, на днях состояние артистки ухудшилось, некоторое время назад она перестала ходить. Также женщина жаловалась на сильные боли в ногах. На МРТ стало ясно, что сустав на правом колене Светличной сильно деформировался. В результате ей поставили диагноз остеоартроз коленного сустава 2-й степени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в Москве с острым инфарктом миокарда. До этого она находилась под присмотром в психиатрической лечебнице. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Актрису Светлану Светличную госпитализировали в Москве… У заслуженной артистки РСФСР острый инфаркт миокарда», — передает telegram-канал. Отмечается, что женщина страдала деменцией, поэтому находилась под присмотром в психиатрической клинике. Оттуда скорая ее и забрала в состоянии средней тяжести. По данным telegram-канала Shot, на днях состояние артистки ухудшилось, некоторое время назад она перестала ходить. Также женщина жаловалась на сильные боли в ногах. На МРТ стало ясно, что сустав на правом колене Светличной сильно деформировался. В результате ей поставили диагноз остеоартроз коленного сустава 2-й степени.