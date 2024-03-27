Актрису Светличную госпитализировали с острым инфарктом миокарда

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Светлана Светличная, актриса. Тюмень, светличная светлана
Светличная находилась под присмотром в психиатрической больнице из-за деменции Фото:

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в Москве с острым инфарктом миокарда. До этого она находилась под присмотром в психиатрической лечебнице. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Актрису Светлану Светличную госпитализировали в Москве… У заслуженной артистки РСФСР острый инфаркт миокарда», — передает telegram-канал. Отмечается, что женщина страдала деменцией, поэтому находилась под присмотром в психиатрической клинике. Оттуда скорая ее и забрала в состоянии средней тяжести.

По данным telegram-канала Shot, на днях состояние артистки ухудшилось, некоторое время назад она перестала ходить. Также женщина жаловалась на сильные боли в ногах. На МРТ стало ясно, что сустав на правом колене Светличной сильно деформировался. В результате ей поставили диагноз остеоартроз коленного сустава 2-й степени.

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Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в Москве с острым инфарктом миокарда. До этого она находилась под присмотром в психиатрической лечебнице. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Актрису Светлану Светличную госпитализировали в Москве… У заслуженной артистки РСФСР острый инфаркт миокарда», — передает telegram-канал. Отмечается, что женщина страдала деменцией, поэтому находилась под присмотром в психиатрической клинике. Оттуда скорая ее и забрала в состоянии средней тяжести. По данным telegram-канала Shot, на днях состояние артистки ухудшилось, некоторое время назад она перестала ходить. Также женщина жаловалась на сильные боли в ногах. На МРТ стало ясно, что сустав на правом колене Светличной сильно деформировался. В результате ей поставили диагноз остеоартроз коленного сустава 2-й степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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