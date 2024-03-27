В ОНК прокомментировали информацию о смерти одного из нападавших на «Крокус»

В ОНК опровергли сведения о смерти одного из нападавших на «Крокус Сити Холл»

28 марта 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

В ОНК поступают многочисленные звонки насчет террористов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Сообщения о смерти одного из обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» не соответствует действительности. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. «Поступает много звонков насчет подозреваемых и обвиняемых в совершении теракта. Сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности», — сообщил Мельников ТАСС. Он также уточнил, что все они находятся в разных учреждениях. 26 марта СК арестовал восемь фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Они пробудут под стражей 1 месяц и 27 суток. В Кремле призвали дождаться официальной версии случившегося, передает RT. В Душанбе уже допросили родственников обвиняемых в теракте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сообщения о смерти одного из обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» не соответствует действительности. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. «Поступает много звонков насчет подозреваемых и обвиняемых в совершении теракта. Сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности», — сообщил Мельников ТАСС. Он также уточнил, что все они находятся в разных учреждениях. 26 марта СК арестовал восемь фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Они пробудут под стражей 1 месяц и 27 суток. В Кремле призвали дождаться официальной версии случившегося, передает RT. В Душанбе уже допросили родственников обвиняемых в теракте.