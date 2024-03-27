27 марта 2024

В ОНК прокомментировали информацию о смерти одного из нападавших на «Крокус»

В ОНК опровергли сведения о смерти одного из нападавших на «Крокус Сити Холл»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ОНК поступают многочисленные звонки насчет террористов Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Сообщения о смерти одного из обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» не соответствует действительности. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Поступает много звонков насчет подозреваемых и обвиняемых в совершении теракта. Сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности», — сообщил Мельников ТАСС. Он также уточнил, что все они находятся в разных учреждениях.

26 марта СК арестовал восемь фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Они пробудут под стражей 1 месяц и 27 суток. В Кремле призвали дождаться официальной версии случившегося, передает RT. В Душанбе уже допросили родственников обвиняемых в теракте.

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Сообщения о смерти одного из обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» не соответствует действительности. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. «Поступает много звонков насчет подозреваемых и обвиняемых в совершении теракта. Сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности», — сообщил Мельников ТАСС. Он также уточнил, что все они находятся в разных учреждениях. 26 марта СК арестовал восемь фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Они пробудут под стражей 1 месяц и 27 суток. В Кремле призвали дождаться официальной версии случившегося, передает RT. В Душанбе уже допросили родственников обвиняемых в теракте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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