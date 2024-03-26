СК арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»: биография Касимова

Обвиняемый в теракте в «Крокусе» Касимов сдавал квартиру террористам
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
Касимов сдавал квартиру террористам по объявлению Фото:

Басманный суд удовлетворил ходатайство следственного комитета России об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Ему вменяется совершение теракта. Алишер Касимов — предприниматель, гражданин РФ. Квартиру участникам теракта в «Крокусе» сдал по объявлению. Что еще известно о восьмом подозреваемом в нападении на «Крокус», рассказывается в подборке URA.RU.

Алишер Касимов, восьмой фигурант дела о нападении на «Крокус», женат. У него четверо детей», — передают авторы канала 112, ссылаясь на свой источник. Семья подозреваемого уверена, что тот невиновен. Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Касимов родился в городе Ош в Киргизии, он гражданин РФ, зарегистрирован в Красногорске.

Касимов сдавал квартиру террористам. Он заявил в суде, что ничего не знал о планах террористов, а квартиру им сдавал через сайт объявлений.

Касимов владеет кафе, имеет гражданство РФ и зарегистрирован в Красногорске, пишут СМИ. Кафе, которым владеет Алишер Касимов, экстренно закрылось вчера. Как рассказали SHOT сотрудники заведения «Чайхана халяль 24», кафе закрыли минимум на три дня.

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Басманный суд удовлетворил ходатайство следственного комитета России об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Ему вменяется совершение теракта. Алишер Касимов — предприниматель, гражданин РФ. Квартиру участникам теракта в «Крокусе» сдал по объявлению. Что еще известно о восьмом подозреваемом в нападении на «Крокус», рассказывается в подборке URA.RU. Алишер Касимов, восьмой фигурант дела о нападении на «Крокус», женат. У него четверо детей», — передают авторы канала 112, ссылаясь на свой источник. Семья подозреваемого уверена, что тот невиновен. Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Касимов родился в городе Ош в Киргизии, он гражданин РФ, зарегистрирован в Красногорске. Касимов сдавал квартиру террористам. Он заявил в суде, что ничего не знал о планах террористов, а квартиру им сдавал через сайт объявлений. Касимов владеет кафе, имеет гражданство РФ и зарегистрирован в Красногорске, пишут СМИ. Кафе, которым владеет Алишер Касимов, экстренно закрылось вчера. Как рассказали SHOT сотрудники заведения «Чайхана халяль 24», кафе закрыли минимум на три дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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