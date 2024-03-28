В Киргизии сообщили о вербовке граждан для участия в терактах на территории РФ

28 марта 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в терактах на территории РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Граждан Киргизии через соцсети пытаются вербовать для совершения терактов в России. Об этом сообщил минтруд республики. «Через социальные сети <…> ведется активная вербовка граждан для участия в террористических актах на территории России», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте минтруда Киргизии. Там добавили, что вербуют и несовершеннолетних детей. Отмечается, что вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв. Они обращают внимание на уязвимых людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности. Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Сообщалось, что исполнителей теракта в «Крокусе» завербовали через telegram-канал афганского крыла организации «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждан Киргизии через соцсети пытаются вербовать для совершения терактов в России. Об этом сообщил минтруд республики. «Через социальные сети <…> ведется активная вербовка граждан для участия в террористических актах на территории России», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте минтруда Киргизии. Там добавили, что вербуют и несовершеннолетних детей. Отмечается, что вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв. Они обращают внимание на уязвимых людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности. Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Сообщалось, что исполнителей теракта в «Крокусе» завербовали через telegram-канал афганского крыла организации «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), передает «Национальная служба новостей».