В Киргизии сообщили о вербовке граждан для участия в терактах на территории РФ

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Владимир Путин на торжественном построении, посвященном 20-летию авиабазы в Киргизстане. Бишкек, офицер, флаг, киргизия, кыргызстан, военный, киргизский военный
Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в терактах на территории РФ Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Граждан Киргизии через соцсети пытаются вербовать для совершения терактов в России. Об этом сообщил минтруд республики.

«Через социальные сети <…> ведется активная вербовка граждан для участия в террористических актах на территории России», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте минтруда Киргизии. Там добавили, что вербуют и несовершеннолетних детей.

Отмечается, что вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв. Они обращают внимание на уязвимых людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности.

Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Сообщалось, что исполнителей теракта в «Крокусе» завербовали через telegram-канал афганского крыла организации «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), передает «Национальная служба новостей».

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Граждан Киргизии через соцсети пытаются вербовать для совершения терактов в России. Об этом сообщил минтруд республики. «Через социальные сети <…> ведется активная вербовка граждан для участия в террористических актах на территории России», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте минтруда Киргизии. Там добавили, что вербуют и несовершеннолетних детей. Отмечается, что вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв. Они обращают внимание на уязвимых людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности. Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Сообщалось, что исполнителей теракта в «Крокусе» завербовали через telegram-канал афганского крыла организации «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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