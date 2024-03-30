В Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции

ФСБ Дагестана: в Махачкале и Каспийске ввели режим КТО

В ФСБ Дагестана призвали граждан оказывать помощь в борьбе с терроризмом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил оперативный штаб Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Дагестане.

«Принято решение о введении с 5:35 (по мск) режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске», — сообщили в ФСБ. Слова передает «Интерфакс».

Там отметили, что в ходе проведения контртеррористической операции в регионе будут применяться специальные меры и временные ограничения. Оперативный штаб Дагестана призвал граждан оказывать поддержку правоохранительным органам в борьбе с экстремизмом и терроризмом

Ранее режим КТО был введен в республике Ингушетия, пишет RT. Там случились боестолкновения в городе Карабулак между правоохранительными органами и боевиками.