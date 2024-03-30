30 марта 2024

В Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции

ФСБ Дагестана: в Махачкале и Каспийске ввели режим КТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения Антитеррористического комитета ФСБ "Шторм-2018". Челябинская область, военные, оружие, спецназ
В ФСБ Дагестана призвали граждан оказывать помощь в борьбе с терроризмом Фото:

В Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил оперативный штаб Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Дагестане.

«Принято решение о введении с 5:35 (по мск) режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске», — сообщили в ФСБ. Слова передает «Интерфакс».

Там отметили, что в ходе проведения контртеррористической операции в регионе будут применяться специальные меры и временные ограничения. Оперативный штаб Дагестана призвал граждан оказывать поддержку правоохранительным органам в борьбе с экстремизмом и терроризмом

Ранее режим КТО был введен в республике Ингушетия, пишет RT. Там случились боестолкновения в городе Карабулак между правоохранительными органами и боевиками.

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В Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил оперативный штаб Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Дагестане. «Принято решение о введении с 5:35 (по мск) режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске», — сообщили в ФСБ. Слова передает «Интерфакс». Там отметили, что в ходе проведения контртеррористической операции в регионе будут применяться специальные меры и временные ограничения. Оперативный штаб Дагестана призвал граждан оказывать поддержку правоохранительным органам в борьбе с экстремизмом и терроризмом Ранее режим КТО был введен в республике Ингушетия, пишет RT. Там случились боестолкновения в городе Карабулак между правоохранительными органами и боевиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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