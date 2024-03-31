В Турции задержали 51 подозреваемого в связях с ИГ*

МВД Турции: 51 человек задержан из-за подозрения в связях с ИГ*

31 марта 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

В Турции задержали полсотни подозреваемых в связях с террористами Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Турецкие правоохранительные органы задержали 51 подозреваемого в причастности к террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. «Пятьдесят один человек задержан в результате проводившейся четыре дня в 21 провинции операции против ИГ», — сообщил Ерликая. Заявление опубликовано в соцсети X. Операции проводились также в Стамбуле и Анталии. В результате обысков изъято большое количество документов группировки. Такие операции регулярно проводятся в Турции. Ранее газета Hurriyet сообщала, что Анкара тщательно изучила данные о нападавших в подмосковном «Крокус Сити Холле», которые посещали Турцию, и информирует Москву обо всем, что связано с ними. Также сообщается о готовности к расширению обмена информацией для борьбы с терроризмом. Теракт произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле». Следственная группа Следственного комитета РФ смогла установить личности 134 погибших в результате нападения, передает «Национальная служба новостей». * ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турецкие правоохранительные органы задержали 51 подозреваемого в причастности к террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. «Пятьдесят один человек задержан в результате проводившейся четыре дня в 21 провинции операции против ИГ», — сообщил Ерликая. Заявление опубликовано в соцсети X. Операции проводились также в Стамбуле и Анталии. В результате обысков изъято большое количество документов группировки. Такие операции регулярно проводятся в Турции. Ранее газета Hurriyet сообщала, что Анкара тщательно изучила данные о нападавших в подмосковном «Крокус Сити Холле», которые посещали Турцию, и информирует Москву обо всем, что связано с ними. Также сообщается о готовности к расширению обмена информацией для борьбы с терроризмом. Теракт произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле». Следственная группа Следственного комитета РФ смогла установить личности 134 погибших в результате нападения, передает «Национальная служба новостей». * ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация