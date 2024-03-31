В Турции задержали 51 подозреваемого в связях с ИГ*

МВД Турции: 51 человек задержан из-за подозрения в связях с ИГ*
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В Турции задержали полсотни подозреваемых в связях с террористами Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Турецкие правоохранительные органы задержали 51 подозреваемого в причастности к террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

«Пятьдесят один человек задержан в результате проводившейся четыре дня в 21 провинции операции против ИГ», — сообщил Ерликая. Заявление опубликовано в соцсети X.

Операции проводились также в Стамбуле и Анталии. В результате обысков изъято большое количество документов группировки. Такие операции регулярно проводятся в Турции.

Ранее газета Hurriyet сообщала, что Анкара тщательно изучила данные о нападавших в подмосковном «Крокус Сити Холле», которые посещали Турцию, и информирует Москву обо всем, что связано с ними. Также сообщается о готовности к расширению обмена информацией для борьбы с терроризмом.

Теракт произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле». Следственная группа Следственного комитета РФ смогла установить личности 134 погибших в результате нападения, передает «Национальная служба новостей».

* ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация

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Турецкие правоохранительные органы задержали 51 подозреваемого в причастности к террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. «Пятьдесят один человек задержан в результате проводившейся четыре дня в 21 провинции операции против ИГ», — сообщил Ерликая. Заявление опубликовано в соцсети X. Операции проводились также в Стамбуле и Анталии. В результате обысков изъято большое количество документов группировки. Такие операции регулярно проводятся в Турции. Ранее газета Hurriyet сообщала, что Анкара тщательно изучила данные о нападавших в подмосковном «Крокус Сити Холле», которые посещали Турцию, и информирует Москву обо всем, что связано с ними. Также сообщается о готовности к расширению обмена информацией для борьбы с терроризмом. Теракт произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле». Следственная группа Следственного комитета РФ смогла установить личности 134 погибших в результате нападения, передает «Национальная служба новостей». * ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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