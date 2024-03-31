Россельхознадор выявил некачественную тушенку челябинского производителя

01 апреля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Россельхознадзор выявил в Челябинской области некачественную тушенку (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россельхознадзор признало недействительной декларацию о соответствии техрегламенту мясных консервов челябинского производителя ООО «Агроторг Троицк». Об этом сообщили URA.RU 1 апреля в пресс-службе ведомства. «В пробе продукции „Консервы мясные кусковые в собственном соку стерилизованные. Свинина тушеная в/с“ ГОСТ 32125-2013 (дата изготовления 28 марта 2023 года) Северо-Западный филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“ определил присутствие растительной углеводной добавки и несоответствие по массовой доле белка (10,69% при норме не менее 16,0%) и по массовой доле составных частей мяса и жира (54,6% при норме 59%). Это свидетельствует о серьезных упущениях в организации обеспечения качества и безопасности со стороны производителя продукции», — пояснили в пресс-службе ведомства. За нарушение требований технических регламентов Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора вынесло предприятию предостережение. Декларацию о соответствии признали недействительной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россельхознадзор признало недействительной декларацию о соответствии техрегламенту мясных консервов челябинского производителя ООО «Агроторг Троицк». Об этом сообщили URA.RU 1 апреля в пресс-службе ведомства. «В пробе продукции „Консервы мясные кусковые в собственном соку стерилизованные. Свинина тушеная в/с“ ГОСТ 32125-2013 (дата изготовления 28 марта 2023 года) Северо-Западный филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“ определил присутствие растительной углеводной добавки и несоответствие по массовой доле белка (10,69% при норме не менее 16,0%) и по массовой доле составных частей мяса и жира (54,6% при норме 59%). Это свидетельствует о серьезных упущениях в организации обеспечения качества и безопасности со стороны производителя продукции», — пояснили в пресс-службе ведомства. За нарушение требований технических регламентов Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора вынесло предприятию предостережение. Декларацию о соответствии признали недействительной.