Россельхознадор выявил некачественную тушенку челябинского производителя

Россельхознадзор признало недействительной декларацию о соответствии техрегламенту мясных консервов челябинского производителя ООО «Агроторг Троицк». Об этом сообщили URA.RU 1 апреля в пресс-службе ведомства.
«В пробе продукции „Консервы мясные кусковые в собственном соку стерилизованные. Свинина тушеная в/с“ ГОСТ 32125-2013 (дата изготовления 28 марта 2023 года) Северо-Западный филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“ определил присутствие растительной углеводной добавки и несоответствие по массовой доле белка (10,69% при норме не менее 16,0%) и по массовой доле составных частей мяса и жира (54,6% при норме 59%). Это свидетельствует о серьезных упущениях в организации обеспечения качества и безопасности со стороны производителя продукции», — пояснили в пресс-службе ведомства.
За нарушение требований технических регламентов Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора вынесло предприятию предостережение. Декларацию о соответствии признали недействительной.
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