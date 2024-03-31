31 марта 2024

Россельхознадор выявил некачественную тушенку челябинского производителя

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Россельхознадзор выявил в Челябинской области некачественную тушенку (фото из архива) Фото:

Россельхознадзор признало недействительной декларацию о соответствии техрегламенту мясных консервов челябинского производителя ООО «Агроторг Троицк». Об этом сообщили URA.RU 1 апреля в пресс-службе ведомства.

«В пробе продукции „Консервы мясные кусковые в собственном соку стерилизованные. Свинина тушеная в/с“ ГОСТ 32125-2013 (дата изготовления 28 марта 2023 года) Северо-Западный филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“ определил присутствие растительной углеводной добавки и несоответствие по массовой доле белка (10,69% при норме не менее 16,0%) и по массовой доле составных частей мяса и жира (54,6% при норме 59%). Это свидетельствует о серьезных упущениях в организации обеспечения качества и безопасности со стороны производителя продукции», — пояснили в пресс-службе ведомства.

За нарушение требований технических регламентов Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора вынесло предприятию предостережение. Декларацию о соответствии признали недействительной.

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Россельхознадзор признало недействительной декларацию о соответствии техрегламенту мясных консервов челябинского производителя ООО «Агроторг Троицк». Об этом сообщили URA.RU 1 апреля в пресс-службе ведомства. «В пробе продукции „Консервы мясные кусковые в собственном соку стерилизованные. Свинина тушеная в/с“ ГОСТ 32125-2013 (дата изготовления 28 марта 2023 года) Северо-Западный филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“ определил присутствие растительной углеводной добавки и несоответствие по массовой доле белка (10,69% при норме не менее 16,0%) и по массовой доле составных частей мяса и жира (54,6% при норме 59%). Это свидетельствует о серьезных упущениях в организации обеспечения качества и безопасности со стороны производителя продукции», — пояснили в пресс-службе ведомства. За нарушение требований технических регламентов Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора вынесло предприятию предостережение. Декларацию о соответствии признали недействительной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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