01 апреля 2024

В Тюменской области для реконструкции трассы изымают земли

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, трасса иртыш, дорога
Власти займутся реконструкцией трассы Тюмень — Каменка — граница Свердловской области Фото:

В Тюменской области займутся реконструкцией трассы Тюмень — Каменка — граница Свердловской области, сейчас власти изымают земельные участки для проведения работ. Такая информация указана в документах Главного управления строительства Тюменской области.

«Реконструкция автомобильной дороги Тюмень — Каменка — гр. Свердловской области (шестой этап). Местоположение объекта — Тюменский район. Фактическое состояние — изъятие земельных участков», — указано в документах ГУС.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят до четырех полос Старотобольский тракт. Также власти планируют у дороги обустроить тротуары, освещение и велодорожки, пока дата начала работ неизвестна.

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В Тюменской области займутся реконструкцией трассы Тюмень — Каменка — граница Свердловской области, сейчас власти изымают земельные участки для проведения работ. Такая информация указана в документах Главного управления строительства Тюменской области. «Реконструкция автомобильной дороги Тюмень — Каменка — гр. Свердловской области (шестой этап). Местоположение объекта — Тюменский район. Фактическое состояние — изъятие земельных участков», — указано в документах ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят до четырех полос Старотобольский тракт. Также власти планируют у дороги обустроить тротуары, освещение и велодорожки, пока дата начала работ неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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