В Тюменской области для реконструкции трассы изымают земли

В Тюменской области займутся реконструкцией трассы Тюмень — Каменка — граница Свердловской области, сейчас власти изымают земельные участки для проведения работ. Такая информация указана в документах Главного управления строительства Тюменской области.
«Реконструкция автомобильной дороги Тюмень — Каменка — гр. Свердловской области (шестой этап). Местоположение объекта — Тюменский район. Фактическое состояние — изъятие земельных участков», — указано в документах ГУС.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят до четырех полос Старотобольский тракт. Также власти планируют у дороги обустроить тротуары, освещение и велодорожки, пока дата начала работ неизвестна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В Тюменской области займутся реконструкцией трассы Тюмень — Каменка — граница Свердловской области, сейчас власти изымают земельные участки для проведения работ. Такая информация указана в документах Главного управления строительства Тюменской области. «Реконструкция автомобильной дороги Тюмень — Каменка — гр. Свердловской области (шестой этап). Местоположение объекта — Тюменский район. Фактическое состояние — изъятие земельных участков», — указано в документах ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят до четырех полос Старотобольский тракт. Также власти планируют у дороги обустроить тротуары, освещение и велодорожки, пока дата начала работ неизвестна.