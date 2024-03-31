В Тюмени расширят Старотобольский тракт

В Тюмени Старотобольский тракт расширят до четырех полос. Также власти планируют у дороги обустроить тротуары, освещение и велодорожки, пока дата начала работ неизвестна. Об этом сообщили в городской администрации.
«Уже разработана проектная документация на капитальный ремонт Старотобольского тракта. Проектными решениями предусмотрены работы по капитальному ремонту основания и покрытия проезжей части с доведением до оптимальных параметров в четыре полосы движения, устройству тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения, велосипедной дорожки, обустройство автомобильной дороги средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка)», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайоне Велижанский построят новые дороги. Сейчас власти для этой цели изымают земельные участки.
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В Тюмени Старотобольский тракт расширят до четырех полос. Также власти планируют у дороги обустроить тротуары, освещение и велодорожки, пока дата начала работ неизвестна. Об этом сообщили в городской администрации. «Уже разработана проектная документация на капитальный ремонт Старотобольского тракта. Проектными решениями предусмотрены работы по капитальному ремонту основания и покрытия проезжей части с доведением до оптимальных параметров в четыре полосы движения, устройству тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения, велосипедной дорожки, обустройство автомобильной дороги средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка)», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайоне Велижанский построят новые дороги. Сейчас власти для этой цели изымают земельные участки.