Курганский полицейский стал виновником ДТП и остался без зарплаты

Курганский полицейский заплатит за ДТП на служебной машине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Споры курганских силовых ведомств с сотрудниками

Полицейский из Кургана выплатит местному УМВД сумму в размере месячного заработка. Так решил суд, удовлетворивший иск управления о возмещении ущерба после ДТП, виновником которого стал мужчина. Данные появились на сайте курганского горсуда.

«На служебном автомобиле LADA GRANTA К. <…> двигаясь со скоростью без учета дорожных и метеорологических условий <…>, допустил наезд на стоящий автомобиль Toyota Corolla», — сообщается в материалах дела. Полицейский был признан виновным в ДТП. УМВД, выплатившее пострадавшему горожанину материальный ущерб, требовало в порядке регресса с сотрудника более 160 тысяч рублей.

После ДТП проводилась проверка. Сотрудник получил строгий выговор. УМВД по г. Кургану по решению суда выплатило водителю иномарки 129,3 тысячи рублей. Еще 35 тысяч было потрачено на экспертизу. Ведомство требовало от виновника аварии вернуть деньги в бюджет.

Представитель сотрудника МВД настаивал, что иск стоит удовлетворить лишь частично. Суд согласился с мнением защитника. Поскольку с полицейским не был заключен договор полной материальной ответственности, суд пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца причиненный ущерб лишь в пределах размера его среднего месячного заработка (около 69 тысяч).

Ранее URA.RU сообщало, что районный отдел полиции заставил через суд сотрудника возместить семь тысяч рублей. Ущерб пришлось заплатить за волокиту по следствию, на которую пожаловался осужденный.