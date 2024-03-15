Полицейский с «курганской Рублевки» выплатит ущерб за волокиту по следствию

Сотрудник подразделения по борьбе с наркотиками Кетовского отдела полиции (округ также именуют «курганской Рублевкой») выплатит ущерб МВД из-за допущенной волокиты по следствию. Такое решение принял суд по иску силового ведомства. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».
«По факту волокиты, нарушений требований уголовно-процессуального закона по уголовному делу в отношении дознавателя отделения полиции <…>, капитана юстиции Ч. Е.Ю. проведена служебная проверка, по результатам которой ему объявлен строгий выговор», — говорится в материалах дела. МВД по иску осужденного гражданина выплатило ему ущерб за нарушение прав, после чего выставило требование о компенсации сотруднику в порядке регресса.
В ходе судебного следствия выяснилось, что оперуполномоченный допустил нарушение по срокам при расследовании уголовного дела в отношении подозреваемого. Обвиняемый в ходе затянувшегося следствия находился в СИЗО. После того, как его признали виновным и поместили в колонию, он потребовал возместить ущерб по факту волокиты. Суд признал требования осужденного законными, он получил ущерб от МВД в размере 7000 рублей.
Эту сумму придется выплатить конкретному виновнику, совершившему нарушение. Суд удовлетворил требования ведомства и обязал оперуполномоченного компенсировать свои огрехи в работе.
Ранее URA.RU сообщало, что курганец подал иск к следственным органам. Он добивался выплаты ущерба за незаконно возбужденное уголовное дело. Суд удовлетворил требования и постановил выплатить пострадавшему из казны РФ 500 тысяч рублей.
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