Полицейский с «курганской Рублевки» выплатит ущерб за волокиту по следствию

15 марта 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Сотрудник курганской полиции выплатит ущерб за волокиту в работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник подразделения по борьбе с наркотиками Кетовского отдела полиции (округ также именуют «курганской Рублевкой») выплатит ущерб МВД из-за допущенной волокиты по следствию. Такое решение принял суд по иску силового ведомства. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «По факту волокиты, нарушений требований уголовно-процессуального закона по уголовному делу в отношении дознавателя отделения полиции <…>, капитана юстиции Ч. Е.Ю. проведена служебная проверка, по результатам которой ему объявлен строгий выговор», — говорится в материалах дела. МВД по иску осужденного гражданина выплатило ему ущерб за нарушение прав, после чего выставило требование о компенсации сотруднику в порядке регресса. В ходе судебного следствия выяснилось, что оперуполномоченный допустил нарушение по срокам при расследовании уголовного дела в отношении подозреваемого. Обвиняемый в ходе затянувшегося следствия находился в СИЗО. После того, как его признали виновным и поместили в колонию, он потребовал возместить ущерб по факту волокиты. Суд признал требования осужденного законными, он получил ущерб от МВД в размере 7000 рублей. Эту сумму придется выплатить конкретному виновнику, совершившему нарушение. Суд удовлетворил требования ведомства и обязал оперуполномоченного компенсировать свои огрехи в работе. Ранее URA.RU сообщало, что курганец подал иск к следственным органам. Он добивался выплаты ущерба за незаконно возбужденное уголовное дело. Суд удовлетворил требования и постановил выплатить пострадавшему из казны РФ 500 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник подразделения по борьбе с наркотиками Кетовского отдела полиции (округ также именуют «курганской Рублевкой») выплатит ущерб МВД из-за допущенной волокиты по следствию. Такое решение принял суд по иску силового ведомства. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «По факту волокиты, нарушений требований уголовно-процессуального закона по уголовному делу в отношении дознавателя отделения полиции <…>, капитана юстиции Ч. Е.Ю. проведена служебная проверка, по результатам которой ему объявлен строгий выговор», — говорится в материалах дела. МВД по иску осужденного гражданина выплатило ему ущерб за нарушение прав, после чего выставило требование о компенсации сотруднику в порядке регресса. В ходе судебного следствия выяснилось, что оперуполномоченный допустил нарушение по срокам при расследовании уголовного дела в отношении подозреваемого. Обвиняемый в ходе затянувшегося следствия находился в СИЗО. После того, как его признали виновным и поместили в колонию, он потребовал возместить ущерб по факту волокиты. Суд признал требования осужденного законными, он получил ущерб от МВД в размере 7000 рублей. Эту сумму придется выплатить конкретному виновнику, совершившему нарушение. Суд удовлетворил требования ведомства и обязал оперуполномоченного компенсировать свои огрехи в работе. Ранее URA.RU сообщало, что курганец подал иск к следственным органам. Он добивался выплаты ущерба за незаконно возбужденное уголовное дело. Суд удовлетворил требования и постановил выплатить пострадавшему из казны РФ 500 тысяч рублей.