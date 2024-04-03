Уровень воды в Тоболе поднялся на метр за последние сутки

04 апреля 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе поднялся на 98 сантиметров, уточнили в ЦГМС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области За последние сутки уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся на 98 сантиметров, что является самым крупным приростом среди всех рек на территории области. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Уровень воды в реке Тобол в Кургане составляет 93 сантиметра над нулем роста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 98 сантиметров», — указано на сайте ЦГМС. Кроме того, уровень воды в реке Исеть в Шадринске за сутки поднялся на 43 сантиметра. По данным на 2 апреля, рост уровня воды в реке Исеть в Катайске составил 64 сантиметра, в Далматово — 49, в Шадринске — 24, а в селе Мехонское — 37 сантиметра. За прошлые сутки прирост воды также наблюдался и в реке Уй в селе Усть-Уйское. Он составил 37 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние сутки уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся на 98 сантиметров, что является самым крупным приростом среди всех рек на территории области. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Уровень воды в реке Тобол в Кургане составляет 93 сантиметра над нулем роста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 98 сантиметров», — указано на сайте ЦГМС. Кроме того, уровень воды в реке Исеть в Шадринске за сутки поднялся на 43 сантиметра. По данным на 2 апреля, рост уровня воды в реке Исеть в Катайске составил 64 сантиметра, в Далматово — 49, в Шадринске — 24, а в селе Мехонское — 37 сантиметра. За прошлые сутки прирост воды также наблюдался и в реке Уй в селе Усть-Уйское. Он составил 37 сантиметров.