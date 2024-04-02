Уровень Тобола в Кургане вырос почти на метр за сутки

03 апреля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе резко вырос почти на метр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана вырос на 93 сантиметра. Этот прирост стал самым крупным среди всех рек в области. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Уровень воды в Тоболе, Курган. Фактический уровень над нулем гидропоста — 93 сантиметра. Изменение за сутки в сантиметрах составило +93», — указано на сайте Курганского ЦГМС. Река Тобол выросла и в селе Звериноголовское. За сутки показатель увеличился на 16 сантиметров. По данным на 2 апреля, это самый низкий прирост. Больший прирост уровня воды также зафиксировали в реке Исеть в Катайске. Там показатель вырос на 64 сантиметра и составил 288. Исеть также выросла в Далматово (+49), в Шадринске (+24) и в селе Мехонское (+37). На сайте также указано, что выросла река Уй в селе Усть-Уйское. Прирост составил +37, а уровень водоема достиг 306 сантиметров над нулем гидропоста. У реки Миасс также вырос показатель. В рабочем поселке Каргаполье уровень воды составил 222 сантиметра, что на 44 больше, чем день назад. Ранее URA.RU писало, что в реках Курганской области вырастал уровень воды. Показатель по данным на 1 апреля увеличивался в таких водоемах, как Исеть, Миасс и Тобол. Наибольший прирост составлял 75 сантиметров. У одной из рек также снижался уровень воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана вырос на 93 сантиметра. Этот прирост стал самым крупным среди всех рек в области. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Уровень воды в Тоболе, Курган. Фактический уровень над нулем гидропоста — 93 сантиметра. Изменение за сутки в сантиметрах составило +93», — указано на сайте Курганского ЦГМС. Река Тобол выросла и в селе Звериноголовское. За сутки показатель увеличился на 16 сантиметров. По данным на 2 апреля, это самый низкий прирост. Больший прирост уровня воды также зафиксировали в реке Исеть в Катайске. Там показатель вырос на 64 сантиметра и составил 288. Исеть также выросла в Далматово (+49), в Шадринске (+24) и в селе Мехонское (+37). На сайте также указано, что выросла река Уй в селе Усть-Уйское. Прирост составил +37, а уровень водоема достиг 306 сантиметров над нулем гидропоста. У реки Миасс также вырос показатель. В рабочем поселке Каргаполье уровень воды составил 222 сантиметра, что на 44 больше, чем день назад. Ранее URA.RU писало, что в реках Курганской области вырастал уровень воды. Показатель по данным на 1 апреля увеличивался в таких водоемах, как Исеть, Миасс и Тобол. Наибольший прирост составлял 75 сантиметров. У одной из рек также снижался уровень воды.