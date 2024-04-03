Курганцам рассказали, кто и когда чистит Горсад

Курганский Горсад убирает специальная структура мэрии

04 апреля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

За один день бригада дирекции парков и скверов убирает до шести объектов (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Уборкой общественных территорий в Кургане, среди которых Городской сад имени Александра Невского и ЦПКиО, занимается дирекция парков и скверов. Чтобы горожане застали днем парки и скверы чистыми, сотрудники структуры начинают уборку с раннего утра. Об этом написала администрация города Кургана на своем сайте, со ссылкой на интервью заместителя директора департамента развития городского хозяйства (ДРГХ) Кургана Сергея Герасименко местному радио. «Как отметил Сергей Герасименко, за чистотой на общественных территориях следит городская Дирекция парков и скверов. <…> Чтобы провести механизированную уборку общественных территорий после снегопадов, на работу сотрудники дирекции парков и скверов выходят с 5:00 часов. Приводят в порядок, в первую очередь, крупные парки и скверы, через которые проходит большое количество горожан по пути на работу. В день одна бригада может убирать 5-6 общественных территорий», — указано на сайте городской администрации. Согласно информации с сайта, уборка территорий в Кургане проходит по графику. Например, на крупных объектах, обслуживаемых дирекцией, таких, как Городской сад, Центральный парк культуры и отдыха, парк Победы, уборка проходит ежедневно. Объясняет это администрация тем, что данные территории чаще всего посещают горожане. Также, отметила администрация, что на малых территориях, скверах, дирекция работает три раза в неделю, а зимой из-за снегопадов — чаще. Как рассказал замдиректора Герасименко, на балансе дирекции парков и скверов находятся 115 объектов, среди которых 20 памятников, 12 набережных, 80 скверов, парков, общественных территорий, а также несколько пляжей. Площадь всех 115 территорий, по данным администрации, составляет свыше 700 тысяч квадратных метров. Из них 230 тысяч квадратных метров составили тротуары, а около 500 тысяч квадратных метров — газоны. На этих территориях расположилось, как сообщает мэрия, более 2000 скамеек, около 1100 урн, а также различное игровое и спортивное оборудование. В дирекции, по информации администрации Кургана, работает 130 сотрудников, из которых 64 человека — рабочие, которые выполняют задачи по разным направлениям. Ранее URA.RU писало, что на курганской площади к празднованию Дня Великой Победы установили украшения на столбах. Они представляют собой консоли с подсветкой и символикой городов героев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уборкой общественных территорий в Кургане, среди которых Городской сад имени Александра Невского и ЦПКиО, занимается дирекция парков и скверов. Чтобы горожане застали днем парки и скверы чистыми, сотрудники структуры начинают уборку с раннего утра. Об этом написала администрация города Кургана на своем сайте, со ссылкой на интервью заместителя директора департамента развития городского хозяйства (ДРГХ) Кургана Сергея Герасименко местному радио. «Как отметил Сергей Герасименко, за чистотой на общественных территориях следит городская Дирекция парков и скверов. <…> Чтобы провести механизированную уборку общественных территорий после снегопадов, на работу сотрудники дирекции парков и скверов выходят с 5:00 часов. Приводят в порядок, в первую очередь, крупные парки и скверы, через которые проходит большое количество горожан по пути на работу. В день одна бригада может убирать 5-6 общественных территорий», — указано на сайте городской администрации. Согласно информации с сайта, уборка территорий в Кургане проходит по графику. Например, на крупных объектах, обслуживаемых дирекцией, таких, как Городской сад, Центральный парк культуры и отдыха, парк Победы, уборка проходит ежедневно. Объясняет это администрация тем, что данные территории чаще всего посещают горожане. Также, отметила администрация, что на малых территориях, скверах, дирекция работает три раза в неделю, а зимой из-за снегопадов — чаще. Как рассказал замдиректора Герасименко, на балансе дирекции парков и скверов находятся 115 объектов, среди которых 20 памятников, 12 набережных, 80 скверов, парков, общественных территорий, а также несколько пляжей. Площадь всех 115 территорий, по данным администрации, составляет свыше 700 тысяч квадратных метров. Из них 230 тысяч квадратных метров составили тротуары, а около 500 тысяч квадратных метров — газоны. На этих территориях расположилось, как сообщает мэрия, более 2000 скамеек, около 1100 урн, а также различное игровое и спортивное оборудование. В дирекции, по информации администрации Кургана, работает 130 сотрудников, из которых 64 человека — рабочие, которые выполняют задачи по разным направлениям. Ранее URA.RU писало, что на курганской площади к празднованию Дня Великой Победы установили украшения на столбах. Они представляют собой консоли с подсветкой и символикой городов героев.