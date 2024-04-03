Ко Дню Победы власти украсили площадь в Кургане. Фото

04 апреля 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Всего на столбах размещено 12 консолей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на Сталинградской площади у Вечного огня власти разместили вдоль аллеи на столбах консоли с подсветкой с символикой городов-героев. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Вадим Шумков. «В преддверии Дня Великой Победы на Сталинградской площади Кургана появились световые консоли с символами городов-героев нашей Великой страны», — написал губернатор Шумков в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». На фотографиях, прикрепленных к записи главы области, видно, что всего консолей 12 штук — 12 городов-героев. Ранее сообщалось, что власти планировали монтаж световых консолей на площади с 12 городами: Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Ленинград, Брестская крепость, Минск, Севастополь, Смоленск и Тула. По техническому заданию, подрядчик должен был установить консоли до 1 апреля. Цену контракта власти обозначили в 1 290 тысяч рублей. Среди городов-героев оказались Одесса и Минск Фото: telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)», https://t.me/silavpravdevshumkov/9404 Консоли оформлены в единой стилистике Фото: telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)», https://t.me/silavpravdevshumkov/9404 Светодиодная подсветка освещает консоли и аллею Фото: telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)», https://t.me/silavpravdevshumkov/9404 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на Сталинградской площади у Вечного огня власти разместили вдоль аллеи на столбах консоли с подсветкой с символикой городов-героев. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Вадим Шумков. «В преддверии Дня Великой Победы на Сталинградской площади Кургана появились световые консоли с символами городов-героев нашей Великой страны», — написал губернатор Шумков в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». На фотографиях, прикрепленных к записи главы области, видно, что всего консолей 12 штук — 12 городов-героев. Ранее сообщалось, что власти планировали монтаж световых консолей на площади с 12 городами: Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Ленинград, Брестская крепость, Минск, Севастополь, Смоленск и Тула. По техническому заданию, подрядчик должен был установить консоли до 1 апреля. Цену контракта власти обозначили в 1 290 тысяч рублей.