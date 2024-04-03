03 апреля 2024

Ко Дню Победы власти украсили площадь в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город перед праздником 9 мая. Курган, день победы, город курган, 9 мая, украшение города, флаг победы
Всего на столбах размещено 12 консолей (архивное фото) Фото:

В Кургане на Сталинградской площади у Вечного огня власти разместили вдоль аллеи на столбах консоли с подсветкой с символикой городов-героев. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Вадим Шумков.

«В преддверии Дня Великой Победы на Сталинградской площади Кургана появились световые консоли с символами городов-героев нашей Великой страны», — написал губернатор Шумков в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

На фотографиях, прикрепленных к записи главы области, видно, что всего консолей 12 штук — 12 городов-героев. Ранее сообщалось, что власти планировали монтаж световых консолей на площади с 12 городами: Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Ленинград, Брестская крепость, Минск, Севастополь, Смоленск и Тула. По техническому заданию, подрядчик должен был установить консоли до 1 апреля. Цену контракта власти обозначили в 1 290 тысяч рублей.

Среди городов-героев оказались Одесса и Минск
Среди городов-героев оказались Одесса и Минск
Фото:
Консоли оформлены в единой стилистике
Консоли оформлены в единой стилистике
Фото:
Светодиодная подсветка освещает консоли и аллею
Светодиодная подсветка освещает консоли и аллею
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на Сталинградской площади у Вечного огня власти разместили вдоль аллеи на столбах консоли с подсветкой с символикой городов-героев. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Вадим Шумков. «В преддверии Дня Великой Победы на Сталинградской площади Кургана появились световые консоли с символами городов-героев нашей Великой страны», — написал губернатор Шумков в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». На фотографиях, прикрепленных к записи главы области, видно, что всего консолей 12 штук — 12 городов-героев. Ранее сообщалось, что власти планировали монтаж световых консолей на площади с 12 городами: Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Ленинград, Брестская крепость, Минск, Севастополь, Смоленск и Тула. По техническому заданию, подрядчик должен был установить консоли до 1 апреля. Цену контракта власти обозначили в 1 290 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...