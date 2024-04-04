В Магнитогорске разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Салехард, школьница
Девочка потерялась сутки назад Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают 13-летнюю девочку. Она ушла из дома 3 апреля со школьным рюкзаком, сообщают активисты поискового отряда.

«Широкова Дарья, 13 лет. 3 апреля в 16:00 ушла из дома №43 по улице Чайковского и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в официальном сообщении поскового отряда «Альфа-МСпас Магнитогорск».

Рост девочки 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые до плеч, глаза зеленые. Была одета в черную куртку без надписей, белую рубашку, черные классические брюки, белые кроссовки. С собой взяла серый школьный рюкзак.

Девочка пропала сутки назад
Девочка пропала сутки назад

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают 13-летнюю девочку. Она ушла из дома 3 апреля со школьным рюкзаком, сообщают активисты поискового отряда. «Широкова Дарья, 13 лет. 3 апреля в 16:00 ушла из дома №43 по улице Чайковского и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в официальном сообщении поскового отряда «Альфа-МСпас Магнитогорск». Рост девочки 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые до плеч, глаза зеленые. Была одета в черную куртку без надписей, белую рубашку, черные классические брюки, белые кроссовки. С собой взяла серый школьный рюкзак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...