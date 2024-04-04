В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают 13-летнюю девочку. Она ушла из дома 3 апреля со школьным рюкзаком, сообщают активисты поискового отряда.
«Широкова Дарья, 13 лет. 3 апреля в 16:00 ушла из дома №43 по улице Чайковского и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в официальном сообщении поскового отряда «Альфа-МСпас Магнитогорск».
Рост девочки 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые до плеч, глаза зеленые. Была одета в черную куртку без надписей, белую рубашку, черные классические брюки, белые кроссовки. С собой взяла серый школьный рюкзак.
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