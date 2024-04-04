В Магнитогорске разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку. Скрин

04 апреля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Девочка потерялась сутки назад Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают 13-летнюю девочку. Она ушла из дома 3 апреля со школьным рюкзаком, сообщают активисты поискового отряда. «Широкова Дарья, 13 лет. 3 апреля в 16:00 ушла из дома №43 по улице Чайковского и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в официальном сообщении поскового отряда «Альфа-МСпас Магнитогорск». Рост девочки 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые до плеч, глаза зеленые. Была одета в черную куртку без надписей, белую рубашку, черные классические брюки, белые кроссовки. С собой взяла серый школьный рюкзак. Девочка пропала сутки назад паблик «Поисково-спасательный отряд Альфа-Спас», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают 13-летнюю девочку. Она ушла из дома 3 апреля со школьным рюкзаком, сообщают активисты поискового отряда. «Широкова Дарья, 13 лет. 3 апреля в 16:00 ушла из дома №43 по улице Чайковского и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в официальном сообщении поскового отряда «Альфа-МСпас Магнитогорск». Рост девочки 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые до плеч, глаза зеленые. Была одета в черную куртку без надписей, белую рубашку, черные классические брюки, белые кроссовки. С собой взяла серый школьный рюкзак.