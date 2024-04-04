Жителя ЯНАО признали виновным в убийстве своего соседа

Убивший своего соседа житель Ноябрьска получил восемь лет строгого режима

05 апреля 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Суд приговорил убийцу в восьми годам колонии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина осужден на восемь лет за жестокое избиение своего соседа, повлекшее его смерть. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «По данным следствия и суда, в городе Ноябрьске 16 сентября 2023 года, в ночное время, между мужчинами, проживавшими в одном подъезде дома, произошел конфликт. Местный житель, 1986 года рождения, жестоко избил соседа, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами в область головы», — сообщается на официальном сайте Следкома ЯНАО. Судебно-криминалистическая экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Суд отправил виновного в колонию строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина осужден на восемь лет за жестокое избиение своего соседа, повлекшее его смерть. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «По данным следствия и суда, в городе Ноябрьске 16 сентября 2023 года, в ночное время, между мужчинами, проживавшими в одном подъезде дома, произошел конфликт. Местный житель, 1986 года рождения, жестоко избил соседа, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами в область головы», — сообщается на официальном сайте Следкома ЯНАО. Судебно-криминалистическая экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Суд отправил виновного в колонию строгого режима.