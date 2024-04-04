04 апреля 2024

Жителя ЯНАО признали виновным в убийстве своего соседа

Убивший своего соседа житель Ноябрьска получил восемь лет строгого режима
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил убийцу в восьми годам колонии Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина осужден на восемь лет за жестокое избиение своего соседа, повлекшее его смерть. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.

«По данным следствия и суда, в городе Ноябрьске 16 сентября 2023 года, в ночное время, между мужчинами, проживавшими в одном подъезде дома, произошел конфликт. Местный житель, 1986 года рождения, жестоко избил соседа, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами в область головы», — сообщается на официальном сайте Следкома ЯНАО.

Судебно-криминалистическая экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Суд отправил виновного в колонию строгого режима.

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В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина осужден на восемь лет за жестокое избиение своего соседа, повлекшее его смерть. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «По данным следствия и суда, в городе Ноябрьске 16 сентября 2023 года, в ночное время, между мужчинами, проживавшими в одном подъезде дома, произошел конфликт. Местный житель, 1986 года рождения, жестоко избил соседа, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами в область головы», — сообщается на официальном сайте Следкома ЯНАО. Судебно-криминалистическая экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Суд отправил виновного в колонию строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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