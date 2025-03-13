13 марта 2025

В ЯНАО задерживают рейсы в Москву

Рейс из Нового Уренгоя в Москву задерживается на шесть часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс Новый Уренгой - Москва задержан до 23:00 (архивное фото)
Рейс Новый Уренгой - Москва задержан до 23:00 (архивное фото) Фото:

Рейс из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Москву задерживается на шесть часов. Об этом гласит сообщение на онлайн-табло местного аэропорта.

«Рейс YC-89 задержан до 23:00 14 марта», — сообщается на табло аэропорта Нового Уренгоя. Самолет должен был вылететь в 16:55.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу воздушной гавани. Журналисту сообщили, что рейс задержан по причине позднего прибытия воздушного судна. Утром в Новом Уренгое были туман и ограниченная видимость, поэтому самолет из Москвы вылетел позже.

Онлайн-табло
Онлайн-табло
Фото:

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Рейс из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Москву задерживается на шесть часов. Об этом гласит сообщение на онлайн-табло местного аэропорта. «Рейс YC-89 задержан до 23:00 14 марта», — сообщается на табло аэропорта Нового Уренгоя. Самолет должен был вылететь в 16:55. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу воздушной гавани. Журналисту сообщили, что рейс задержан по причине позднего прибытия воздушного судна. Утром в Новом Уренгое были туман и ограниченная видимость, поэтому самолет из Москвы вылетел позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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