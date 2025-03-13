«Авка», спектакль-променад и музыка Баха: нескучные мероприятия Ямала. Афиша

День оленевода пройдет в двух муниципалитетах ЯНАО 15 и 16 марта
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«Авка» в Ноябрьске и друге мероприятия ЯНАО
«Авка» в Ноябрьске и друге мероприятия ЯНАО Фото:

В Ноябрьске 15 и 16 марта пройдет празднование Дня оленевода, или как его называют ноябряне «Авка». Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа мероприятий. Праздник состоится и в Шурышкарском районе, но и в других муниципалитетах подготовлена насыщенная программа для нескучного досуга. Подробнее — в афише URA.RU.

День оленевода 

В первый день празднования для горожан откроется уникальная интерактивная площадка «Юбилейный рекорд», посвященная предстоящему юбилею Ноябрьска. Здесь каждый сможет принять участие в различных активностях и узнать больше о истории города. Второй день будет отмечен работой гастрономической площадки национальных общественных организаций «Вкусные традиции: 50 лет единства». Гости смогут попробовать блюда национальной кухни и узнать о кулинарных традициях региона. Ранее URA.RU публиковала подробную программу мероприятий Дня оленевода в Ноябрьске. 

Праздник состоится и в Шурышкарском районе. Он пройдет в деревне Ханты-Мужи, куда жителей райцентра доставят бесплатные автобусы. Они начнут ходить с 10:30 от детского сада «Олененок». На празднике, помимо различных мероприятий и бесплатной ухи, можно выиграть путевку в Волгоград.

В Салехарде расскажут о русской печи

В Салехарде 15 марта с 16:30 до 18:00 можно посетить программу «Русская печь: история и традиции», в комплексе городской усадьбы. Так же в столице округа 15 марта в 19:00 пройдет ролевая игра «Я и моя тень» в Национальной библиотеке ЯНАО.

В центре досуга «Притяжение» 16 марта в 15:00 пройдет интерактивная программа «Территория подростка». 

В Новом Уренгое в чумовые выходные сыграют Баха

Интерактивная экскурсия «Чумовые выходные» 15 марта 11:00 — 12:00  Центр дополнительного образования «Академгородок»

Лекция-концерт «Иоганн Себастьян Бах — яркий представитель эпохи барокко»Детская школа искусств № 3 г. Новый Уренгой 15 марта 14:00 — 15:20.

В Губкинском проведут спектакль-променад

Губкинский 15 марта 12:00 — 14:00 Центральная библиотека. Иммерсивный спектакль-променад «Душа города». 

Губкинская детская школа искусств приглашает на праздничную программу Программа «23 + 8 = мужество, любовь и красота». Начало концерта в 15:00.

Ноябрян приглашают танцевать

Ноябрьск концерт «Театр танца приглашает». Мероприятие пройдет в Центре досуга «Нефтяник» 16 марта с 18:00 до 19:00.

А главные события и соревнования пройдут в рамках Дня оленевода. Он пройдет на Ханто.

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В Ноябрьске 15 и 16 марта пройдет празднование Дня оленевода, или как его называют ноябряне «Авка». Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа мероприятий. Праздник состоится и в Шурышкарском районе, но и в других муниципалитетах подготовлена насыщенная программа для нескучного досуга. Подробнее — в афише URA.RU. День оленевода  В первый день празднования для горожан откроется уникальная интерактивная площадка «Юбилейный рекорд», посвященная предстоящему юбилею Ноябрьска. Здесь каждый сможет принять участие в различных активностях и узнать больше о истории города. Второй день будет отмечен работой гастрономической площадки национальных общественных организаций «Вкусные традиции: 50 лет единства». Гости смогут попробовать блюда национальной кухни и узнать о кулинарных традициях региона. Ранее URA.RU публиковала подробную программу мероприятий Дня оленевода в Ноябрьске.  Праздник состоится и в Шурышкарском районе. Он пройдет в деревне Ханты-Мужи, куда жителей райцентра доставят бесплатные автобусы. Они начнут ходить с 10:30 от детского сада «Олененок». На празднике, помимо различных мероприятий и бесплатной ухи, можно выиграть путевку в Волгоград. В Салехарде расскажут о русской печи В Салехарде 15 марта с 16:30 до 18:00 можно посетить программу «Русская печь: история и традиции», в комплексе городской усадьбы. Так же в столице округа 15 марта в 19:00 пройдет ролевая игра «Я и моя тень» в Национальной библиотеке ЯНАО. В центре досуга «Притяжение» 16 марта в 15:00 пройдет интерактивная программа «Территория подростка».  В Новом Уренгое в чумовые выходные сыграют Баха Интерактивная экскурсия «Чумовые выходные» 15 марта 11:00 — 12:00  Центр дополнительного образования «Академгородок» Лекция-концерт «Иоганн Себастьян Бах — яркий представитель эпохи барокко». Детская школа искусств № 3 г. Новый Уренгой 15 марта 14:00 — 15:20. В Губкинском проведут спектакль-променад Губкинский 15 марта 12:00 — 14:00 Центральная библиотека. Иммерсивный спектакль-променад «Душа города».  Губкинская детская школа искусств приглашает на праздничную программу Программа «23 + 8 = мужество, любовь и красота». Начало концерта в 15:00. Ноябрян приглашают танцевать Ноябрьск концерт «Театр танца приглашает». Мероприятие пройдет в Центре досуга «Нефтяник» 16 марта с 18:00 до 19:00. А главные события и соревнования пройдут в рамках Дня оленевода. Он пройдет на Ханто.
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