13 марта 2025

Хозяину ТЦ в ЯНАО грозит штраф за снег на крыше. Фото

Мэрия Ноябрьска поставила ТЦ Метро Плаза на муниципальный контроль
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег падает под ноги ноябрянам с крыши ТЦ
Снег падает под ноги ноябрянам с крыши ТЦ Фото:

Хозяин Торгового центра Метро Плаза в Ноябрьске (ЯНАО) не убирает территорию от снега. Ноябряне сообщили в соцсетях, что из-за потепления сугробы на крыше ТЦ угрожающе нависают над людьми. В мэрии URA.RU подтвердили — хозяин здания рекомендации по уборке игнорирует.

«Владельцу здания было уже неоднократно рекомендовано провести уборку. Подключили к решению вопроса отдел муниципального контроля. Если уборку не проведут в ближайшее время — выпишут предписание», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации Ноябрьска.

А жители города сообщили, что входную группу в ТЦ ни разу не чистили. «Пандус весь в снегу, ступенек нет. С крыши падает снег и лед на тротуар — это единственный в городе ТЦ, где не чистят снег», — сообщили в telegram-канале NSK.

Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска (ЯНАО) набросились с жалобами на нового подрядчика, который отвечает за уборку городских дорог. Тюменская организация «Армат-М» с 2025 года заменила «Севердорстрой». К работе сотрудники нового подрядчика приступили 1 января.

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Хозяин Торгового центра Метро Плаза в Ноябрьске (ЯНАО) не убирает территорию от снега. Ноябряне сообщили в соцсетях, что из-за потепления сугробы на крыше ТЦ угрожающе нависают над людьми. В мэрии URA.RU подтвердили — хозяин здания рекомендации по уборке игнорирует. «Владельцу здания было уже неоднократно рекомендовано провести уборку. Подключили к решению вопроса отдел муниципального контроля. Если уборку не проведут в ближайшее время — выпишут предписание», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации Ноябрьска. А жители города сообщили, что входную группу в ТЦ ни разу не чистили. «Пандус весь в снегу, ступенек нет. С крыши падает снег и лед на тротуар — это единственный в городе ТЦ, где не чистят снег», — сообщили в telegram-канале NSK. Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска (ЯНАО) набросились с жалобами на нового подрядчика, который отвечает за уборку городских дорог. Тюменская организация «Армат-М» с 2025 года заменила «Севердорстрой». К работе сотрудники нового подрядчика приступили 1 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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