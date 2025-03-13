Хозяин Торгового центра Метро Плаза в Ноябрьске (ЯНАО) не убирает территорию от снега. Ноябряне сообщили в соцсетях, что из-за потепления сугробы на крыше ТЦ угрожающе нависают над людьми. В мэрии URA.RU подтвердили — хозяин здания рекомендации по уборке игнорирует.
«Владельцу здания было уже неоднократно рекомендовано провести уборку. Подключили к решению вопроса отдел муниципального контроля. Если уборку не проведут в ближайшее время — выпишут предписание», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации Ноябрьска.
А жители города сообщили, что входную группу в ТЦ ни разу не чистили. «Пандус весь в снегу, ступенек нет. С крыши падает снег и лед на тротуар — это единственный в городе ТЦ, где не чистят снег», — сообщили в telegram-канале NSK.
Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска (ЯНАО) набросились с жалобами на нового подрядчика, который отвечает за уборку городских дорог. Тюменская организация «Армат-М» с 2025 года заменила «Севердорстрой». К работе сотрудники нового подрядчика приступили 1 января.
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