13 марта 2025

В ЯНАО родилась «королевская двойня»: мальчика назвали Ямал. Фото

Мальчик Ямал и девочка Алиса родились в Ноябрьске
© Служба новостей «URA.RU»
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Королевская двойня родилась в Ноябрьске
Королевская двойня родилась в Ноябрьске Фото:

«Королевская двойня» — мальчик Ямал и девочка Алиса родились в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

«В перинатальном центре Ноябрьска произошло знаменательное событие — на свет появилась двойня: мальчик и девочка. Новорожденные, третьи и четвертые дети в семье, родились на сроке 32 недели и пять дней. Мальчика назвали Ямал — в честь региона, ставшего для семьи родным. Его сестренка получила имя Алиса», — написали в официальной группе депздрава в VK.

Имя наследнику выбрал отец — так он подчеркивает любовь к округу, который стал для его семьи родным. Ямал и Алиса — стали третьим и четвертым ребенком в семье, дома их ждут старшие братья, которым 11 и 12 лет. Вес малышей при рождении составил 2230 и 1740 граммов — сейчас они успешно набирают вес.

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«Королевская двойня» — мальчик Ямал и девочка Алиса родились в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО. «В перинатальном центре Ноябрьска произошло знаменательное событие — на свет появилась двойня: мальчик и девочка. Новорожденные, третьи и четвертые дети в семье, родились на сроке 32 недели и пять дней. Мальчика назвали Ямал — в честь региона, ставшего для семьи родным. Его сестренка получила имя Алиса», — написали в официальной группе депздрава в VK. Имя наследнику выбрал отец — так он подчеркивает любовь к округу, который стал для его семьи родным. Ямал и Алиса — стали третьим и четвертым ребенком в семье, дома их ждут старшие братья, которым 11 и 12 лет. Вес малышей при рождении составил 2230 и 1740 граммов — сейчас они успешно набирают вес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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