«Королевская двойня» — мальчик Ямал и девочка Алиса родились в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.
«В перинатальном центре Ноябрьска произошло знаменательное событие — на свет появилась двойня: мальчик и девочка. Новорожденные, третьи и четвертые дети в семье, родились на сроке 32 недели и пять дней. Мальчика назвали Ямал — в честь региона, ставшего для семьи родным. Его сестренка получила имя Алиса», — написали в официальной группе депздрава в VK.
Имя наследнику выбрал отец — так он подчеркивает любовь к округу, который стал для его семьи родным. Ямал и Алиса — стали третьим и четвертым ребенком в семье, дома их ждут старшие братья, которым 11 и 12 лет. Вес малышей при рождении составил 2230 и 1740 граммов — сейчас они успешно набирают вес.
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