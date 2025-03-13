13 марта 2025

Что происходит с ипотекой в ЯНАО в 2025 году

В ЯНАО объемы выдачи ипотеки остались на прошлогоднем уровне
© Служба новостей «URA.RU»
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Выдача ипотеки на Ямале не снижается (архивное фото)
Выдача ипотеки на Ямале не снижается (архивное фото) Фото:

Объемы выдачи ипотеки на Ямале остаются на том же уровне, что и год назад. В феврале текущего года спрос на ипотечное кредитование вырос в два раза по сравнению с январем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ВТБ».

«На Ямале ситуация отличается в силу большего выбора программ с господдержкой. У нас действует „Арктическая“ ипотека, на нее сегодня приходится половина всего объема выдач. Еще почти половина приходится на вторую по популярности у ямальцев и первую в стране „Семейную“ ипотеку», — рассказал управляющий «ВТБ» в ЯНАО Кирилл Шулаев.

По словам Шулаева, ямальцы активно интересуются покупкой жилья в новых регионах РФ. Также средняя сумма ипотеки стала больше. «Год назад средний размер ипотеки составлял 4,65 млн рублей, теперь это 5,5 млн рублей», — отметили в «ВТБ».

В округе почти 90% ипотеки выдается на льготных условиях. По России на ипотечные программы с господдержкой приходится около 70%.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале вырос ценовой разрыв между вторичным жильем и новостройками. Причиной стало отсутствие на рынке новых проектов с дешевым предложением на начальной стадии строительства.

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Объемы выдачи ипотеки на Ямале остаются на том же уровне, что и год назад. В феврале текущего года спрос на ипотечное кредитование вырос в два раза по сравнению с январем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ВТБ». «На Ямале ситуация отличается в силу большего выбора программ с господдержкой. У нас действует „Арктическая“ ипотека, на нее сегодня приходится половина всего объема выдач. Еще почти половина приходится на вторую по популярности у ямальцев и первую в стране „Семейную“ ипотеку», — рассказал управляющий «ВТБ» в ЯНАО Кирилл Шулаев. По словам Шулаева, ямальцы активно интересуются покупкой жилья в новых регионах РФ. Также средняя сумма ипотеки стала больше. «Год назад средний размер ипотеки составлял 4,65 млн рублей, теперь это 5,5 млн рублей», — отметили в «ВТБ». В округе почти 90% ипотеки выдается на льготных условиях. По России на ипотечные программы с господдержкой приходится около 70%. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале вырос ценовой разрыв между вторичным жильем и новостройками. Причиной стало отсутствие на рынке новых проектов с дешевым предложением на начальной стадии строительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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