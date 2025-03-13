Что происходит с ипотекой в ЯНАО в 2025 году

Объемы выдачи ипотеки на Ямале остаются на том же уровне, что и год назад. В феврале текущего года спрос на ипотечное кредитование вырос в два раза по сравнению с январем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ВТБ».
«На Ямале ситуация отличается в силу большего выбора программ с господдержкой. У нас действует „Арктическая“ ипотека, на нее сегодня приходится половина всего объема выдач. Еще почти половина приходится на вторую по популярности у ямальцев и первую в стране „Семейную“ ипотеку», — рассказал управляющий «ВТБ» в ЯНАО Кирилл Шулаев.
По словам Шулаева, ямальцы активно интересуются покупкой жилья в новых регионах РФ. Также средняя сумма ипотеки стала больше. «Год назад средний размер ипотеки составлял 4,65 млн рублей, теперь это 5,5 млн рублей», — отметили в «ВТБ».
В округе почти 90% ипотеки выдается на льготных условиях. По России на ипотечные программы с господдержкой приходится около 70%.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале вырос ценовой разрыв между вторичным жильем и новостройками. Причиной стало отсутствие на рынке новых проектов с дешевым предложением на начальной стадии строительства.
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