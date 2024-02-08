08 февраля 2024

В Ноябрьске пойдет под суд мужчина, до смерти забивший соседа ногами

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, полиция, наряд полиции
В Ноябрьске мужчина избил соседа до смерти и был задержан Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) следователи передали в суд уголовное дело мужчины, который до смерти избил соседа, нанеся ему множественные удары в голову руками и ногами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«В Ноябрьске 16 сентября 2023 года, в ночное время, между мужчинами, проживавшими в одном подъезде дома, произошел конфликт. Обвиняемый, 1986 года рождения, жестоко избил соседа, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами в область головы, смерть потерпевшего наступила в результате причинения ему закрытой черепно-мозговой травмы», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО на официальном сайте.

Следователи установили все обстоятельства произошедшего, уголовное дело направлено в суд. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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В Ноябрьске (ЯНАО) следователи передали в суд уголовное дело мужчины, который до смерти избил соседа, нанеся ему множественные удары в голову руками и ногами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «В Ноябрьске 16 сентября 2023 года, в ночное время, между мужчинами, проживавшими в одном подъезде дома, произошел конфликт. Обвиняемый, 1986 года рождения, жестоко избил соседа, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами в область головы, смерть потерпевшего наступила в результате причинения ему закрытой черепно-мозговой травмы», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО на официальном сайте. Следователи установили все обстоятельства произошедшего, уголовное дело направлено в суд. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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