В Ноябрьске пойдет под суд мужчина, до смерти забивший соседа ногами

В Ноябрьске (ЯНАО) следователи передали в суд уголовное дело мужчины, который до смерти избил соседа, нанеся ему множественные удары в голову руками и ногами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
«В Ноябрьске 16 сентября 2023 года, в ночное время, между мужчинами, проживавшими в одном подъезде дома, произошел конфликт. Обвиняемый, 1986 года рождения, жестоко избил соседа, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами в область головы, смерть потерпевшего наступила в результате причинения ему закрытой черепно-мозговой травмы», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО на официальном сайте.
Следователи установили все обстоятельства произошедшего, уголовное дело направлено в суд. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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