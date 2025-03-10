Депутат Госдумы Лисовский запустил конкурс, чтобы «прокачать» рабочую молодежь

Россия начинается из регионов, которые славятся не только природными богатствами и градообразующими предприятиями, но и людьми, являющимися настоящей опорой для экономики своей страны и малой родины. Важнейшей задачей стоит привлечение молодого поколения к рабочим специальностям, повышение их престижа и уважения к труду. Важность привлечения молодых кадров в регионах URA.RU обсудило с депутатом Госдумы Сергеем Лисовским, который стал автором и инициатором конкурса профессионального мастерства «Лица труда» в Курганской области.
«Я общаюсь с очень многими руководителями предприятий, аграриями и производителями промышленных товаров. У всех одна проблема — высококвалифицированные кадры, в основном, старше 50 лет. Перспектива замены у них достаточно туманная. Чтобы молодежь пошла трудиться на рабочих специальностях, ей мало обеспечить высокие зарплаты. Для молодого человека важен престиж и его социальный статус», — отметил спикер.
Решением этой проблемы уже занимаются на уровне правительства РФ. Накануне в ходе пленарного заседания депутатами Госдумы был принят закон о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования. В экспериментальных субъектах страны молодежь, планирующая поступать в техникумы и колледжи, сможет сдавать ОГЭ по упрощенной программе. Для получения аттестатов необходимо будет сдать только экзамены по русскому языку и математике. Это позволит привлечь как можно больше молодых людей к рабочим специальностям.
По словам депутата, одной из эффективных мер выступает конкурс профессионального мастерства. Он проводится в Курганской области и ориентирован на специалистов до 35 лет, которые трудятся на производствах, в медицине и IT-сфере. Продемонстрировать свои навыки в нем могут сварщики, электромонтажники, медсестры, IT-специалисты и наладчики ЧПУ.
«Конкурс поможет не только создать в обществе позитивный образ человека рабочей профессии, но и повысить уважение к людям труда. Цель — мотивировать участников на постижение секретов ремесла и повышение профессионального уровня, апеллировать к честолюбию, гордости за свой труд и чувству патриотизма. Участники получат не только признание, известность, но и награды. Победителям достанутся денежные призы. Мы прикладываем все усилия, чтобы конкурс был максимально прозрачен и честен, чтобы участники доверяли нам, привлекаем в жюри по различным номинациям профессионалов, имеющих заслуженный авторитет, проводим конкурс на различных компетентных площадках», — отметил Лисовский.
На молодое поколение России возложены большие задачи: сделать страну процветающей, благополучной, могущественной, как и свою малую родину. Свой вклад в эту благородную деятельность вносит рабочая молодежь Курганской области, уверен депутат. «В перспективе мы хотим регулярно рассказывать о победителях конкурса и заниматься их продвижением по жизни. В планах организовать выставку „Лица труда“ в Москве и презентовать трудящуюся молодежь Курганской области. В будущем хотели бы проводить конкурс и в других регионах Урала. Считаю, что этот конкурс будет моим посильным вкладом в привлечении молодежи к рабочим профессиям», — резюмировал Лисовский.
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