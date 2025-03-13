13 марта 2025

В Ямальский СПИД-центр перестали пускать посетителей

Окружной Ямальский СПИД-центр в Ноябрьске ввел ограничения из-за гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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Грипп стал причиной ограничения посетителей в Центр (архивное фото)
Грипп стал причиной ограничения посетителей в Центр (архивное фото) Фото:

Ямало-Ненецкий окружной центр борьбы со СПИДом в Ноябрьске перестал принимать посетителей из-за эпидемии гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«До особого распоряжения в Ямальском СПИД-Центре введены ограничительные мероприятия по гриппу», — рассказали на странице центра «ВКонтакте». Действует запрет на посещение пациентов стационара посетителями и строгий масочный режим.

Ранее URA.RU сообщало, что в марте в ЯНАО респираторными инфекциями заболели 6300 человек, из которых 3780 — дети. Отмечается, что большая часть жителей округа привита от гриппа.

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Ямало-Ненецкий окружной центр борьбы со СПИДом в Ноябрьске перестал принимать посетителей из-за эпидемии гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «До особого распоряжения в Ямальском СПИД-Центре введены ограничительные мероприятия по гриппу», — рассказали на странице центра «ВКонтакте». Действует запрет на посещение пациентов стационара посетителями и строгий масочный режим. Ранее URA.RU сообщало, что в марте в ЯНАО респираторными инфекциями заболели 6300 человек, из которых 3780 — дети. Отмечается, что большая часть жителей округа привита от гриппа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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