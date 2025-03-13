В Ямальский СПИД-центр перестали пускать посетителей

Грипп стал причиной ограничения посетителей в Центр (архивное фото)
Ямало-Ненецкий окружной центр борьбы со СПИДом в Ноябрьске перестал принимать посетителей из-за эпидемии гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«До особого распоряжения в Ямальском СПИД-Центре введены ограничительные мероприятия по гриппу», — рассказали на странице центра «ВКонтакте». Действует запрет на посещение пациентов стационара посетителями и строгий масочный режим.
Ранее URA.RU сообщало, что в марте в ЯНАО респираторными инфекциями заболели 6300 человек, из которых 3780 — дети. Отмечается, что большая часть жителей округа привита от гриппа.
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