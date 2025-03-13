13 марта 2025

Эксперты поставили точку в споре мэрии Салехарда и родителей школьников из-за меню

Напиток «Витошка» будут подавать на обеды в салехардских школах с 17 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Растворимый напиток будут подавать в школах Салехарда
Растворимый напиток будут подавать в школах Салехарда Фото:

Витаминизированный сладкий напиток «Витошка» будут подавать на обеды в образовательных учреждениях Салехарда (ЯНАО) только по согласию от родителей. Заключение о сбалансированности меню департаменту образования выдали в новосибирском Роспотребнадзоре, сообщила администрация муниципалитета в социальных сетях.

«Департамент образования города получил заключение ФБУН „Новосибирский НИИ гигиены“ Роспотребнадзора о сбалансированности меню салехардских школьных и дошкольных учреждений. Выводы экспертов: меню — безопасное, разнообразное. В нем не превышены нормы по соли/сахару», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

Родители Салехарда были не согласны с внедрением напитка «Витошка» из-за большого количества сахара в нем. По данным мэрии, среднесуточное количество сахара в меню детей составляет 32,2 грамма, а для тех, кто добавил «Витошку», — 33,2 грамма, при этом норма сахара — 35 граммов.

Эксперты Роспотребнадзора по Новосибирской области анализировали и чистый сахар, и естественный, содержащийся в продуктах. Они пришли к выводу, что по калорийности, витаминам и минералом меню салехардских школ и детсадов отвечает принципам здорового питания и требованиям СанПиН. На это заключение также сослался сам производитель витаминизированных напитков — ООО «Палитра».

«Что касается „Витошки“, то этот витаминизированный напиток будет включен в меню школьников и дошколят с понедельника, 17 марта,  только если от родителей получено письменное согласие. Остальные малыши будут получать другие напитки, в том числе на основе северных ягод», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что департамент образования Салехарда отправил родителям опрос по наличию витаминного напитка «Витошка» в школах и детсадах. Однако предложить свой вариант ответа родителям якобы не дали.

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Витаминизированный сладкий напиток «Витошка» будут подавать на обеды в образовательных учреждениях Салехарда (ЯНАО) только по согласию от родителей. Заключение о сбалансированности меню департаменту образования выдали в новосибирском Роспотребнадзоре, сообщила администрация муниципалитета в социальных сетях. «Департамент образования города получил заключение ФБУН „Новосибирский НИИ гигиены“ Роспотребнадзора о сбалансированности меню салехардских школьных и дошкольных учреждений. Выводы экспертов: меню — безопасное, разнообразное. В нем не превышены нормы по соли/сахару», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Родители Салехарда были не согласны с внедрением напитка «Витошка» из-за большого количества сахара в нем. По данным мэрии, среднесуточное количество сахара в меню детей составляет 32,2 грамма, а для тех, кто добавил «Витошку», — 33,2 грамма, при этом норма сахара — 35 граммов. Эксперты Роспотребнадзора по Новосибирской области анализировали и чистый сахар, и естественный, содержащийся в продуктах. Они пришли к выводу, что по калорийности, витаминам и минералом меню салехардских школ и детсадов отвечает принципам здорового питания и требованиям СанПиН. На это заключение также сослался сам производитель витаминизированных напитков — ООО «Палитра». Ранее URA.RU сообщало, что департамент образования Салехарда отправил родителям опрос по наличию витаминного напитка «Витошка» в школах и детсадах. Однако предложить свой вариант ответа родителям якобы не дали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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