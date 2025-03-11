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22:51
Зачем нужно ипотечное страхование и что будет, если от него отказаться
22:46
ВСУ устроили самую мощную атаку БПЛА и «как ошпаренные» бегут из Курской области: главное об СВО 11 марта
22:30
Назван возможный преемник Трампа
Пострадавшие от атаки дронов могут компенсировать ущерб и получить выплаты
22:28
На Западе раскрыли, кто стал проблемой для Украины на переговорах с США
22:17
Политолог Михайлов: беспилотники способны нести ядерный боеприпас
22:10
Котенок: ВС РФ освободили еще два населенных пункта возле Суджи
ЕР начала ревизию своих структур перед выборами в Госдуму-2026
22:10
Странные покупатели и конфликты из-за цены на авто: курганский перекуп назвал топ-5 проблем при сделках
22:01
Военный эксперт рассказал, как защищена Москва от атак БПЛА
1
22:00
Похоронила сына, бросила кино и поверила в Бога: как живет Наталия Антонова
Зачем Украина совершила самый массированный налет беспилотников
21:59
Военный эксперт раскрыл план Зеленского против России
21:53
Bloomberg: санкции США в отношении российских танкеров «начинают разваливаться»
21:42
Рогов: ВС РФ установили триколор над Пятихатками в Запорожской области
Власти покажут россиянам, как потратили их налоги
21:32
Россия изъяла партии белорусской говядины из-за опасных бактерий
21:23
Екатеринбург тонет в сугробах и грязи после мощного снегопада: как справляются коммунальщики. Фото
21:22
«Обжали со всех сторон»: Алаудинов рассказал об освобождении Суджи
Американская делегация опоздала и потребовала от Киева уступок: как проходят переговоры Украины и США
21:15
«Даже стыдно»: пермский депутат ЛДПР назвал позором цены в российских магазинах и предложил решение
21:13
Потепление, крематорий и масштабный проект по добыче ресурсов: главные события Кургана к вечеру 11 марта
21:08
Песков: Путин в курсе всех деталей операции «Труба»
2
«Было страшно»: жители Подмосковья рассказали URA.RU о ночной атаке БПЛА
21:00
Глава ЯНАО Артюхов вошел в состав морской коллегии, рейсы в Москву перенесли из-за беспилотников
20:58
Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили после атаки ВСУ
20:53
Небензя: ВСУ бегут из Курской области, словно «ошпаренные»
4
«Зеленский на грани поражения»: как Запад отреагировал на массированную атаку ВСУ
20:52
Опубликована карта атаки позиций ВСУ после выхода бойцов ВС РФ из трубы в Судже
1
20:48
Пермский ЗАГС назвал самые редкие имена детей в 2025 году
20:45
LOreal отзывает популярную косметику из-за компонента, вызывающего рак
Путин обновил планы России в Арктике
20:45
Бывший челябинский вице-губернатор Сербинов избавляется от бизнеса на фоне уголовок в его банке
1
20:40
В Тюмени на заседании комитета облдумы депутату пришлось оправдываться из-за «невидимых» жалоб
20:37
«Горизонты», «Оно», «Обитель смерти»: 10 фильмов, которые покажут в кино в апреле 2025
Школьник напал на одноклассников в Нижнем Новгороде: причина и последствия конфликта
20:32
В Москве выплаты ветеранам к юбилею Победы вырастут до 70 тысяч рублей
1
20:30
Оппозиции удалось сорвать муниципальную реформу в проблемном тюменском муниципалитете. Инсайд
20:27
«Военное дело»: в Судже начались бои у городской администрации
Как защищают Москву от беспилотников и ждать ли раздела Украины: главные заявления Пескова
20:23
Что США и Украина обсудили на переговорах в Саудовской Аравии
2
20:21
В ХМАО хирурги спасли жизнь младенцу с опасным пороком сердца
1
20:20
Кухарук и его замы пополнили гардероб толстовками от бренда одежды из ХМАО. Фото
Эксперт раскрыл, как долго Украина готовилась к атаке беспилотников на Москву
20:17
ЦБ РФ установил курс доллара ниже 87 рублей
1
20:17
Матвиенко предложила ужесточить правила выдачи семейной ипотеки
1
20:07
Стало известно, как напавший на одноклассников школьник в Нижнем Новгороде пронес оружие
2
Доклад Путину и сбитие дрона из ружья: новые подробности самой массовой атаки ВСУ на Москву
20:05
У Чеховского моста в Кургане столкнулись два автомобиля. Фото
20:02
В России назвали возможный срок полного освобождения Суджи
20:00
Бродячие собаки напали на детей в Салехарде
3
«Пошел стрелять птичек»: что известно о мужчине, сбившем дрон ВСУ из ружья под Москвой
20:00
Экспертиза одобрила проект фудмолла на месте трамвайного депо в Перми
19:54
«Обнаглевший прокси»: на Украине раскрыли, что США сделают с Зеленским
19:47
Рютте принял сторону Трампа по Украине
Что происходит в Москве и Подмосковье после самой масштабной атаки ВСУ. Фоторепортаж
19:45
На праймериз ЕР в ЯНАО заявился оппозиционный кандидат
19:37
Челябинский губернатор рассказал Мишустину о новой экономической базе в регионах
19:34
ВСУ признали преимущество российских Су-35 над истребителями F-16
«Украина не желает мира»: как на Западе отреагировали на самую массированную атаку по Москве
19:30
Следователи СК нагрянут в екатеринбургский детсад, где отравились дети
19:29
Telegraph: ставший обузой Зеленский должен уйти в отставку
6
19:28
Голливудские актеры приглашают жителей Нового Уренгоя в баню. Фото
2
Россияне сами выберут облик своих городов в 2025 году
19:27
На Западе раскрыли, почему команда Трампа недолюбливает Зеленского
19:26
Жалобами на тюменских цыган заинтересовались в облдуме
2
19:26
Молодой педагог из Тюменской области поделился впечатлением от жизни и работы в Кургане. Фото
4
Какие районы Москвы и области попали под массированный удар ВСУ. Карта
19:23
В Тюмени освежат главный городской мемориал. Фото
19:15
Названа дата ежегодного послания губернатора ЯНАО Артюхова
19:15
Пермяков зовут упаковывать булки в Башкирии за зарплату в 400 тысяч
2
Украина совершила крупнейшую в этом году атаку на Москву и Подмосковье: что известно о происшествии
19:14
Экс-депутата Горинова внесли в перечень террористов и экстремистов за фейки против ВС РФ
19:10
Глава МО Франции: Париж не примет демилитаризацию Украины
3
19:09
Африканцы предложили жителям Ямала необычные услуги. Видео
1
19:08
Мальчик из Нового Уренгоя, на которого упал железный щит, оказался особенным ребенком
2
19:00
Сийярто: поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки ВСУ
18:59
В Пулково пассажир попал в больницу из-за передозировки успокоительных
18:56
Ермак призвал Европу не допускать полной остановки огня на Украине
18:54
Пермский владелец «Волгонефти-212» оштрафован за зимнее плавание в море
2
18:49
В Финляндии увидели признаки подготовки ЕС к войне с Россией
1
18:48
Пять петербургских вузов стали участниками проекта по софинансированию
18:46
В России выросло число водителей, перевозящих грузы за границу
18:41
Под Саткой водитель на «Ладе» переехал женщину. Видео
18:40
Снять коттедж в Челябинской области в среднем можно за 7 тысяч рублей
18:39
В ХМАО вспыхнул пожар в многоэтажке из-за разбросанных автомобильных покрышек
18:38
Лавров: Зеленский требует от США гарантии применения ядерного оружия против РФ
2
18:37
Доктор Антон Рыжий: в Челябинске будут обучать первой помощи при атаках дронов
18:35
Россиянам назвали самые опасные виды атак кибер-мошенников
2
18:30
Численность Тюмени приближается к отметке 900 тысяч человек
18:26
Автор хита «Эйа» Канги приедет с концертом в Салехард. Видео
1
18:25
Пользователи соцсетей поверили шутке про двухсотлетнего тибетского монаха
18:22
В Курганской области взяли под стражу мужчину, подозреваемого в избиении односельчанина поленом до смерти
18:20
Врачи Нижней Тавды удалили пациенту опухоль размером с голову
18:20
Президенту Словакии передали петицию об отмене антироссийских санкций
2
18:17
В японском городе закатили скандал из-за карты без Курильских островов
2
18:16
Рэпер Джизус украл песню у группы «Перемотка» из Екатеринбурга. Видео
18:15
Пермский край вошел в топ-30 регионов по числу самозапретов на кредиты
18:15
Родителей пермских школьников, просивших Путина вернуть им учителя, перестали пускать в школу
1
18:13
«Уральские авиалинии» изменят маршрут полетов в один из крупнейших городов мира
18:06
Штормовой ветер придет в пять районов Ямала
18:05
Путин призвал сдержать отток населения с древних русских земель Севера
3
18:02
В Польше арестовали украинку за продажу человеческих органов
18:00
Пермская ученая рассказала, чем нельзя заниматься перед сном
18:00
Создатель «Смешариков» судится с бизнесменом Ву Тхи Нгоком из Магнитогорска
18:00
В Кургане перед выборами в облдуму перенарежут округа. Инсайд
3
17:59
Названы самые высокооплачиваемые офисные профессии у челябинцев. Скрин
1
17:59
«Разрезал ногу в бассейне»: антитоп санаториев Свердловской области. Скрин
17:58
В Екатеринбурге закрыли детсад из-за опасной инфекции
17:58
В России создали отечественный компонент для повышения добычи нефти
2
17:58
Житель ЯНАО, который выиграл в лотерею, заплатит налоговой сотни тысяч рублей
17:52
Девушка из Германии переехала в Южноуральск, где вышла замуж за участника СВО. Фото
17:46
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
2
17:45
Брендом Тобольского района стал баурсак
17:38
В ДТП погибла фельдшер Пермской станции скорой помощи Светлана Федосеева
17:34
На Ямале впервые установили кардиостимулятор. Фото
2
17:32
Шеф-повар из ХМАО сразился в кулинарном поединке со звездными домохозяйками. Фото
17:29
О чем сериал «Универ.Молодые»: возвращение легендарной франшизы
17:26
Свердловского учителя лишили льгот после отправки в зону СВО
17:20
Жительница Ялуторовска в гневе исколола собутыльницу ножом
17:20
Тюменский инвестор рассказал, какие работы проводятся для создания крематория в Кургане
2
17:19
Раскрыта главная цель операции ВС РФ «Труба»
1
17:16
Редкие картины выкупили из частной коллекции екатеринбургские музейщики. Фото
1
17:14
В Челябинске продолжат очистку реки Миасс от донных отложений
17:11
В ХМАО любителям утренней пробежки грозит штраф за незаконное проникновение в аэропорт
17:10
Пермяки за бесценок избавляются от жилья в центре города. Фото
1
17:10
Машина с гуманитарной помощью от челябинцев попала под обстрел около Курска. Видео
17:08
URA.RU публикует кадры с места атаки ВСУ дронами по дому в Раменском
3
17:04
Курганские полицейские накрыли подпольного оружейника
2
17:01
Семьи участников СВО из ЯНАО освободят от платы за служебное жилье
1
17:01
Sky News: США не принимают требования Украины о восстановлении прежних границ
1
17:00
Чем известен ушедший в отставку курганский подполковник полиции Алексеев. Фото
1
16:59
Mash: ВСУ трижды провалили попытку сбежать из Курской области
1
16:53
Пермская команда DS Crew сняла клип на песню «Последний герой» группы «Кино». Видео
16:51
МО: сбиты 343 украинских БПЛА, шесть из них — в районе Курской АЭС
16:44
Рейтинг самых дорогих ретромотоциклов в Челябинске: сколько стоят и как выглядят. Фото
1
16:42
На Ямале заболеваемость гриппом выросла в полтора раза за неделю
16:42
ВС РФ освободили населенный пункт Горького в ДНР
16:41
Суд отправил в колонию мошенников, которые развели Волочкову на 1,7 млн рублей
1
16:40
Лавров: Запад верит только в сатану
7
16:35
В курганский госпиталь ветеранов поступило уникальное офтальмологическое оборудование
4
16:35
Бывший мэр Среднеуральска признался в даче крупной взятки капитану ФСБ
3
16:33
В пермских школах появилось меню для детей с диабетом
1
16:32
В Екатеринбурге за миллионы продают микроквартиры: что внутри. Фото
1
16:31
В Ишимском районе простились с бойцом СВО. Фото
16:30
Рубио потребовал смягчить антироссийские формулировки в коммюнике G7
16:30
Челябинцы создали зубные импланты с быстрой приживаемостью
1
16:29
Родительские субботы в Великий пост 2025: что можно и нельзя делать
1
16:27
Под Челябинском построят новый завод по выпуску преобразователей и плат
3
16:27
«Не хватало кислорода, воды»: Хинштейн раскрыл подробности операции «Труба» после встречи с бойцами
16:26
Пермяки встретили в городе раненую лису. Видео
16:26
Пермяки ринулись оформлять землю и гаражи по упрощенной схеме
16:26
На Балтийском заводе в Петербурге прошли масштабные обыски
1
16:25
«На этаже кровь»: в Нижнем Новгороде ученик напал с ножом на школьников и сбежал
16:22
На Ямале ограничат движение большегрузов
16:22
У нападающего ХК «Трактор» Попова родился сын. Фото
1
16:22
Застройщик из Кургана взялся за многомиллионный проект в Тюменской области
3
16:20
Для сына участника СВО челябинские власти купили мобильный подъемник. Фото, видео
1
16:17
Лавров заявил о попытке Зеленского спастись от «гнева народного»
16:16
На праймериз ЕР в Челябинской области выдвинулись первые кандидаты
16:15
Глава курганской «Рублевки» Язовских возглавил местное отделение ЕР. Фото
4
16:14
В Петербурге задержаны восемь участников запрещенного движения педофилов
1
16:10
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на ТЦ в Курской области
16:08
Стратегический завод в Соликамске объявил о сборе помощи для пострадавшей от пожара семьи
16:06
В Челябинске вернут обратно рейсы троллейбуса №16. Карта
1
16:06
Американская делегация опоздала на встречу с украинцами в Саудовской Аравии
16:03
Мошенники за неделю украли у курганцев более 5,5 миллиона рублей
2
16:00
Пользователей электросамокатов приравняют к водителям транспортных средств
4
15:58
Тюменские бизнесмены избавляются от магазинов разливных напитков
15:57
В ХМАО обвалился спрос на ипотечные кредиты
1
15:55
Большие круизные лайнеры смогут причаливать к двум пермским музеям
15:54
В Перми рубят яблони для строительства развязки на площади Гайдара. Фото
15:51
Петербургский суд прекратил уголовное дело Кулибабы об участии в банде
15:50
Арктическая эстафета доставит Знамя Победы на Ямал
15:47
В Златоусте снесут падающую стену, угрожающую прохожим. Фото
15:44
Крематорий в Кургане будет строить компания тюменского бизнесмена
5
15:43
Энергетики запускают новую котельную в Тарко-Сале
15:43
Скончался еще один пострадавший при атаке ВСУ на Подмосковье
1
15:41
В Чебаркуле выбрали нового мэра
1
15:40
Власти помогут семьям пожарных, погибших в Соликамске
15:40
Собравшийся взять интервью у Путина журналист Фридман столкнулся с атакой БПЛА в Москве
1
15:39
«Узнала об ущербе в СК»: директор скандальной школы Кургана Аборина дала показания в суде
6
15:38
Под Екатеринбургом девушка на Maybach вылетела на встречку и протаранила машины. Видео
5
15:38
Мошенники украли у двух жителей ЯНАО 5.5 миллионов рублей
15:35
Самолет из Челябинска не долетел до Москвы и сел в Уфе
15:33
Российские солдаты опубликовали первые фото из Суджи
15:32
В Екатеринбурге провели культурную спецоперацию, ее не смогли сделать даже в Москве. Фото
15:32
Екатеринбуржец купил билет до Москвы, но не сел на поезд и пропал
1
15:31
В резиденциях тюменского губернатора начали экономить на рыбных деликатесах
5
15:30
В курганской КПРФ убрали последнего конкурента лидера партии Зырянова. Инсайд
8
15:29
Ученые спрогнозируют климатические опасности в Пермском крае до середины 21 века
15:29
Пермякам не рекомендуют пить воду из родников
15:27
Екатеринбурженка засудила МВД за сорвавшийся отпуск в Турции
1
15:27
Куда дешевле поехать отдыхать летом из Перми
15:26
Текслер призвал бойцов СВО регистрироваться на проект «Герои Южного Урала»
15:25
Вкусно и просто: топ-7 лучших рецептов постных салатов
15:22
Кремль: США проинформируют Москву о результатах переговоров с Украиной
15:20
Ямальские строители восстановили разрушенные квартиры в Авдеевке. Видео
15:16
Песков: Польша не прочь поживиться территориями Украины
3
15:14
Новый жилой комплекс построят в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Фото
15:13
Медики заступились за сургутского главврача, угодившего в скандал из-за жалоб пациенток
1
15:11
Песков: Путин поддерживает выдвижение Махонина на второй срок
15:09
Две школы Тюмени закрыли на карантин
15:08
«Большой шум» и «запах гари»: москвичи рассказали URA.RU о первых минутах атаки дронов ВСУ
1
15:07
Песков: в ОБСЕ должны видеть последствия террористической атаки Киева на Москву
4
15:05
«Большие проблемы»: Песков жестко прошелся по ОБСЕ
15:05
Песков раскрыл, как обеспечивается безопасность Москвы и регионов
15:05
В Тюмени активизировались наркозакладчики и наркоманы
1
15:03
Где и во сколько россияне увидят Кровавую Луну 14 марта 2025
1
15:02
Министр строительства ЖКХ России оценил реализацию нацпроектов в ХМАО
1
14:56
Минцифры: 114 тысяч челябинцев оформили самозапрет на кредиты
1
14:56
В Тюмени и Екатеринбурге выявили финансовую пирамиду
2
14:53
Баня с ковром и чаны с рогами оленей: где тюменцам попариться, пока закрыты «Городские парильни»
14:53
Губернатор Шумков анонсировал масштабный проект по добыче полезных ресурсов
43
14:50
Курганский ветеран СВО Пылков получил награду от главного атамана страны. Фото, видео
14:50
В Перми эвакуировали студентов нефтяного колледжа
14:42
Строительство школы на Ямале сорвалось из-за проблем с финансированием. Инсайд
14:38
Алаудинов раскрыл, сколько пунктов осталось освободить возле Суджи
14:35
Суд обязал пермское СМИ вернуть в бюджет 36 млн рублей
14:34
В ЯНАО в два раза увеличилось количество семей участников СВО, получивших сертификат на жилье
14:33
Овечкин заявил о планах вернуться в Россию
3
14:32
Беглов анонсировал новую функцию городского чат-бота по рассчету госпошлины
14:32
Свердловские VIP пришли с цветами к памятнику танкистам-добровольцам в Екатеринбурге. Фото
14:24
В Тюменской области готовятся к неожиданным заморозкам
1
14:21
Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки дрона по жилому дому в Видном
14:19
Тагильский цирк провалил проверку, там нашли грубые нарушения
14:16
В Тюмени готовятся к небывалым паводкам
14:15
Челябинская ЛДПР предложила привлечь ветеранов СВО к борьбе с паводками в УрФО
2
14:14
Участника челябинской дорожной ОПГ Галлямова отправили в колонию. Фото, видео
2
14:11
В ХМАО дачники с пропиской будут оплачивать вывоз мусора по-новому
14:10
Екатеринбуржцев зовут кататься на верблюдах по снегу и сходить на свидание с рысью. Скрин
3
14:08
Начались переговоры Украины и США
3
14:04
Челябинские синоптики зафиксировали в марте 31-градусные морозы
14:03
В Екатеринбурге сиделка обокрала пенсионерку с деменцией
1
14:02
Стас Ярушин заработает миллион на шоу в Екатеринбурге: прайс и райдер артиста
14:01
В Златоусте скончался известный тренер Ахкямов. Фото
4
14:01
ВС РФ освободили 12 пунктов в Курской области
14:00
Прокурор Сургута Балин ушел в отставку, проработав в должности 10 лет
2
13:59
Крупнейший тюменский форум разделился по половому признаку. Видео
13:59
Военнослужащие в два раза чаще стали обращаться к пермскому омбудсмену Сапко
13:57
В Петербурге женщина умерла после пластической операции
13:56
Песков предложил обратиться к Киеву, чтобы узнать причину атаки на Москву
13:54
Машину врача за семь миллионов закидали яйцами в Челябинске. Видео
14
13:53
В ямальских магазинах появился «змеиный фрукт». Фото
13:52
Песков объяснил разницу между ВС РФ и ВСУ, комментируя атаку на Москву
13:47
«Избивали шнуром»: силовики нашли новых жертв в свердловском центре для детей
13:42
В центре Перми заметили зайца. Видео
13:42
Пермяки проехали на кайте по льду Камы более 200 километров. Видео
13:41
Кремль доложил Путину о массированной атаке ВСУ на Москву
2
13:39
Социологи выяснили, сколько зарабатывает и тратит средний класс в России
9
13:39
В ХМАО впервые пройдет всероссийский форум «Малая родина — сила России»
13:38
Пермяк создал фиктивный интернет-магазин и обманул десятки человек. Видео
13:38
Mash: мужчина, сбивший БПЛА из ружья в Подмосковье, ранен
5
13:38
В ХМАО сторублевые купюры продают по цене иномарки. Фото
1
13:34
Песков опроверг, что у ВСУ закончится оружие без поставок США
13:32
В Пермском крае разыскивают победителя лотереи, приуроченной к 8 марта
13:31
Главный парк Екатеринбурга везет звезд на миллион
13:30
Самолет из Кургана в Москву вылетел с опозданием из-за атаки беспилотников
13:30
В Кургане закрылось фантомное отделение «Партии Дела». Инсайд
13:26
ВС РФ освободили часть Суджи после операции «Труба»
13:25
«Тяжелая судьба»: что известно о матери, бросившей умирать грудничка на лавочке в Нижнем Тагиле
13:23
Заболеваемость коронавирусом растет в Челябинской области
1
13:22
В Екатеринбурге на карантин закрыли десятки классов из-за вспышки болезни
13:20
Пермский губернатор Махонин определил запретные для мигрантов профессии
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