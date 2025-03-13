13 марта 2025

Город в ЯНАО обустроят новым сквером

В Тарко-Сале создадут новый сквер с аллеей трудовой славы
© Служба новостей «URA.RU»
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В сквере создадут аллею трудовой славы (архивное фото)
В сквере создадут аллею трудовой славы (архивное фото) Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) обустроят новый сквер с аллей трудовой славы. Об этом сообщил мэр города Кирилл Трапезников.

«Создадим в этом году новый сквер на пустыре по улице Строителей. Уже готовим территорию для производства работ, подрядчик завозит материалы», — рассказал Трапезников в своем telegram-канале.

Основной достопримечательностью сквера станет аллея трудовой славы. Глава Тарко-Сале также отметил, что в городе начались подготовительные работы по монтажу канализационных очистных сооружений.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) обустроят новый сквер с аллей трудовой славы. Об этом сообщил мэр города Кирилл Трапезников. «Создадим в этом году новый сквер на пустыре по улице Строителей. Уже готовим территорию для производства работ, подрядчик завозит материалы», — рассказал Трапезников в своем telegram-канале. Основной достопримечательностью сквера станет аллея трудовой славы. Глава Тарко-Сале также отметил, что в городе начались подготовительные работы по монтажу канализационных очистных сооружений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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