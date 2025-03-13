Город в ЯНАО обустроят новым сквером

В сквере создадут аллею трудовой славы (архивное фото)
В Тарко-Сале (ЯНАО) обустроят новый сквер с аллей трудовой славы. Об этом сообщил мэр города Кирилл Трапезников.
«Создадим в этом году новый сквер на пустыре по улице Строителей. Уже готовим территорию для производства работ, подрядчик завозит материалы», — рассказал Трапезников в своем telegram-канале.
Основной достопримечательностью сквера станет аллея трудовой славы. Глава Тарко-Сале также отметил, что в городе начались подготовительные работы по монтажу канализационных очистных сооружений.
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