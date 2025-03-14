Водителей из Перми зовут на вахту в Новый Уренгой за зарплату в 630 тысяч рублей

Логистическая компания открыла набор водителей грузовиков для работы вахтой в Новом Уренгое (ЯНАО). За вахту в 60 смен можно заработать до 630 000 рублей.
«Набираем водителей для работы в Новом Уренгое. Категория Е. Официальное трудоустройство. Оплата — до 315 000 рублей в месяц. Проезд до места работы за счет работодателя», — говорится в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений.
Соискателям вакансии предлагается оплата питания в столовой, досрочное назначение страховой пенсии в связи с «северными» надбавками, униформа.
Ранее URA.RU сообщало, что жителям Пермского края предлагают работу на заводе по производству автомобильных двигателей в Набережных Челнах. За вахту в 90 смен можно заработать от 330 тысяч рублей.
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