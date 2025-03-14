Водителей из Перми зовут на вахту в Новый Уренгой за зарплату в 630 тысяч рублей

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В Новый Уренгой на вахту требуются водители грузовиков
В Новый Уренгой на вахту требуются водители грузовиков Фото:

Логистическая компания открыла набор водителей грузовиков для работы вахтой в Новом Уренгое (ЯНАО). За вахту в 60 смен можно заработать до 630 000 рублей.

«Набираем водителей для работы в Новом Уренгое. Категория Е. Официальное трудоустройство. Оплата — до 315 000 рублей в месяц. Проезд до места работы за счет работодателя», — говорится в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений.

Соискателям вакансии предлагается оплата питания в столовой, досрочное назначение страховой пенсии в связи с «северными» надбавками, униформа.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Пермского края предлагают работу на заводе по производству автомобильных двигателей в Набережных Челнах. За вахту в 90 смен можно заработать от 330 тысяч рублей. 

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Логистическая компания открыла набор водителей грузовиков для работы вахтой в Новом Уренгое (ЯНАО). За вахту в 60 смен можно заработать до 630 000 рублей. «Набираем водителей для работы в Новом Уренгое. Категория Е. Официальное трудоустройство. Оплата — до 315 000 рублей в месяц. Проезд до места работы за счет работодателя», — говорится в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений. Соискателям вакансии предлагается оплата питания в столовой, досрочное назначение страховой пенсии в связи с «северными» надбавками, униформа. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Пермского края предлагают работу на заводе по производству автомобильных двигателей в Набережных Челнах. За вахту в 90 смен можно заработать от 330 тысяч рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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