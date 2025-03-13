«Ездят — как хотят»: жители ЯНАО недовольны автобусным маршрутом

Жители Надыма (ЯНАО) жалуются на водителей автобуса №9 и сам маршрут — они отмечают, что водители не останавливаются на остановках, а павильоны неудобны для горожан. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.
«13 марта, маршрут №9 из Лесного в 7:45 — водитель не остановил у ГИБДД, потому что его знакомая попросила остановиться у ТЦ микрорайона Олимпийского — не по курсу вообще. Ребенок звонит и жалуется, что опаздывает из-за этого. Ездят как хотят, не по маршруту вообще», — сообщили в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.
Также на маршрут пожаловались в telegram-канале «Обращения ЯНАО». «Надым. Улица Зверева — оставили одну маршрутку №9, ходит редко. Остановки не продуманы. Между остановками „Северный гостиный двор“ и „Стоматология“ проскакивают МФЦ и Соцзащиту. Никому нет дела до проблем простых людей без личных машин и пенсионеров».
Горожане предложили поступить с этим маршрутом, как в небольших городах Московской области — часть автобусов должна ездить по кольцу с частым интервалом навстречу друг другу. URA.RU обратилось с вопросом в мэрию Надыма.
«Устройство дополнительных остановочных пунктов в районе МФЦ по улице Зверева запланировано в рамках капитального ремонта в 2025-2026 годах. Изменения в схемы и периодичность движения маршрутных автобусов в городе Надыме (в том числе маршрутов №7, 9) будут внесены после устройства новых остановочных пунктов на участках автодорог: улица Зверева (от кольцевой развязки до улицы Полярной); выезд из города Надыма (уч. 1) и выезд из города Надыма (уч. 2)», — сообщили URA.RU в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году в Надыме построят пешеходный маршрут в 2,6 километра. По итогам 2024 года Надым признали лучшим пешеходным городом в ЯНАО.
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