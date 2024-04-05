05 апреля 2024

Власти Кургана отказались делать пристрой к школе в быстрорастущем микрорайоне

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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, учебный класс, урок, класс, дети, школа, школьники, образование, школьное образование
В Черемухово не будут увеличивать количество учебных мест в школе (архивное фото) Фото:

В микрорайоне Черемухово власти Кургана не планируют возводить пристрой к зданию существующей школы. Об этом представители мэрии сообщили в ответе горожанам на портале «Обратись».

«В Черемухово в перспективе до 2026 года строительство пристроя к школе не планируется. Наполняемость СОШ №59 превышает проектную для занятий в одну смену. Уроки для учащихся проводятся в две смены», — говорится в ответе представителей администрации Кургана.

Двухсменный режим занятий в школе №59 не противоречит действующему законодательству. В общеобразовательном учреждении соблюдаются санитарные правила и нормы, уточняется в ответе.

Ранее курганцы из Черемухово просили власти расширить здание школы, поскольку в микрорайоне стало больше горожан, чьи дети хотят учиться по месту жительства. Жители в просьбе отмечали, что к школе можно пристроить дополнительное крыло.

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В микрорайоне Черемухово власти Кургана не планируют возводить пристрой к зданию существующей школы. Об этом представители мэрии сообщили в ответе горожанам на портале «Обратись». «В Черемухово в перспективе до 2026 года строительство пристроя к школе не планируется. Наполняемость СОШ №59 превышает проектную для занятий в одну смену. Уроки для учащихся проводятся в две смены», — говорится в ответе представителей администрации Кургана. Двухсменный режим занятий в школе №59 не противоречит действующему законодательству. В общеобразовательном учреждении соблюдаются санитарные правила и нормы, уточняется в ответе. Ранее курганцы из Черемухово просили власти расширить здание школы, поскольку в микрорайоне стало больше горожан, чьи дети хотят учиться по месту жительства. Жители в просьбе отмечали, что к школе можно пристроить дополнительное крыло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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