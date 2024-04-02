Курганцы попросили сделать пристрой к школе в быстрорастущем микрорайоне

03 апреля 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

В курганской школе не хватает мест для занятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В микрорайоне Черемухово города Кургана стало больше жителей, чьи дети хотели бы учиться в местной школе. Горожане попросили сделать пристрой к существующему зданию образовательного учреждения. Об этом жители написали на портале «Обратись». «В связи с приростом населения в микрорайоне Черемухово хотелось бы, чтобы у наших детей была возможность учиться здесь. Но школа переполнена, хотя имеется возможность пристроить к зданию дополнительное крыло», — говорится в обращении курганцев. На момент публикации материала, на портале «Обратись» не было ответа жителям Черемухово от городских властей. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее на бульваре Солнечный в Кургане жители просили построить общеобразовательную школу. Они жаловались, что после начальных классов их детям приходится ездить на занятия в другие микрорайоны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Черемухово города Кургана стало больше жителей, чьи дети хотели бы учиться в местной школе. Горожане попросили сделать пристрой к существующему зданию образовательного учреждения. Об этом жители написали на портале «Обратись». «В связи с приростом населения в микрорайоне Черемухово хотелось бы, чтобы у наших детей была возможность учиться здесь. Но школа переполнена, хотя имеется возможность пристроить к зданию дополнительное крыло», — говорится в обращении курганцев. На момент публикации материала, на портале «Обратись» не было ответа жителям Черемухово от городских властей. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее на бульваре Солнечный в Кургане жители просили построить общеобразовательную школу. Они жаловались, что после начальных классов их детям приходится ездить на занятия в другие микрорайоны.