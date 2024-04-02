Курганцы попросили сделать пристрой к школе в быстрорастущем микрорайоне

В микрорайоне Черемухово города Кургана стало больше жителей, чьи дети хотели бы учиться в местной школе. Горожане попросили сделать пристрой к существующему зданию образовательного учреждения. Об этом жители написали на портале «Обратись».
«В связи с приростом населения в микрорайоне Черемухово хотелось бы, чтобы у наших детей была возможность учиться здесь. Но школа переполнена, хотя имеется возможность пристроить к зданию дополнительное крыло», — говорится в обращении курганцев.
На момент публикации материала, на портале «Обратись» не было ответа жителям Черемухово от городских властей. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее на бульваре Солнечный в Кургане жители просили построить общеобразовательную школу. Они жаловались, что после начальных классов их детям приходится ездить на занятия в другие микрорайоны.
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В микрорайоне Черемухово города Кургана стало больше жителей, чьи дети хотели бы учиться в местной школе. Горожане попросили сделать пристрой к существующему зданию образовательного учреждения. Об этом жители написали на портале «Обратись». «В связи с приростом населения в микрорайоне Черемухово хотелось бы, чтобы у наших детей была возможность учиться здесь. Но школа переполнена, хотя имеется возможность пристроить к зданию дополнительное крыло», — говорится в обращении курганцев. На момент публикации материала, на портале «Обратись» не было ответа жителям Черемухово от городских властей. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее на бульваре Солнечный в Кургане жители просили построить общеобразовательную школу. Они жаловались, что после начальных классов их детям приходится ездить на занятия в другие микрорайоны.