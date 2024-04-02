02 апреля 2024

Курганцы попросили сделать пристрой к школе в быстрорастущем микрорайоне

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганской школе не хватает мест для занятий Фото:

В микрорайоне Черемухово города Кургана стало больше жителей, чьи дети хотели бы учиться в местной школе. Горожане попросили сделать пристрой к существующему зданию образовательного учреждения. Об этом жители написали на портале «Обратись».

«В связи с приростом населения в микрорайоне Черемухово хотелось бы, чтобы у наших детей была возможность учиться здесь. Но школа переполнена, хотя имеется возможность пристроить к зданию дополнительное крыло», — говорится в обращении курганцев.

На момент публикации материала, на портале «Обратись» не было ответа жителям Черемухово от городских властей. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее на бульваре Солнечный в Кургане жители просили построить общеобразовательную школу. Они жаловались, что после начальных классов их детям приходится ездить на занятия в другие микрорайоны.

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В микрорайоне Черемухово города Кургана стало больше жителей, чьи дети хотели бы учиться в местной школе. Горожане попросили сделать пристрой к существующему зданию образовательного учреждения. Об этом жители написали на портале «Обратись». «В связи с приростом населения в микрорайоне Черемухово хотелось бы, чтобы у наших детей была возможность учиться здесь. Но школа переполнена, хотя имеется возможность пристроить к зданию дополнительное крыло», — говорится в обращении курганцев. На момент публикации материала, на портале «Обратись» не было ответа жителям Черемухово от городских властей. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее на бульваре Солнечный в Кургане жители просили построить общеобразовательную школу. Они жаловались, что после начальных классов их детям приходится ездить на занятия в другие микрорайоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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