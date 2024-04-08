В Кургане повторно включат сирены с призывом к эвакуации. Видео

08 апреля 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

В Кургане снова завоют сирены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На территориях, подверженных угрозе затопления в Кургане, повторно включат сирены с призывом к эвакуации. Об сообщается на сайте администрации города. «Внимание жителей затопляемых территорий в городе Кургане! 8 апреля в 18:00 часов и завтра 9 апреля в 10.00 часов, на территориях, подверженных угрозе затопления в Кургане, будут запущены электросирены для передачи сигнала „Внимание всем!“ и блоки акустического оповещения», — говорится в сообщении. Курганцам напоминают, что эвакуация это не право, а обязанность. Гражданам советует уделить особое внимание детям, пожилым и маломобильным родственникам. Жителей подтопляемых территорий просят заранее собрать документы, лекарства, личные вещи, а также не забыть выключить газ, воду и электроэнергию. Вся информация о паводке в Кургане и области в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территориях, подверженных угрозе затопления в Кургане, повторно включат сирены с призывом к эвакуации. Об сообщается на сайте администрации города. «Внимание жителей затопляемых территорий в городе Кургане! 8 апреля в 18:00 часов и завтра 9 апреля в 10.00 часов, на территориях, подверженных угрозе затопления в Кургане, будут запущены электросирены для передачи сигнала „Внимание всем!“ и блоки акустического оповещения», — говорится в сообщении. Курганцам напоминают, что эвакуация это не право, а обязанность. Гражданам советует уделить особое внимание детям, пожилым и маломобильным родственникам. Жителей подтопляемых территорий просят заранее собрать документы, лекарства, личные вещи, а также не забыть выключить газ, воду и электроэнергию. Вся информация о паводке в Кургане и области в онлайн-трансляции URA.RU.