На территориях, подверженных угрозе затопления в Кургане, повторно включат сирены с призывом к эвакуации. Об сообщается на сайте администрации города.
«Внимание жителей затопляемых территорий в городе Кургане! 8 апреля в 18:00 часов и завтра 9 апреля в 10.00 часов, на территориях, подверженных угрозе затопления в Кургане, будут запущены электросирены для передачи сигнала „Внимание всем!“ и блоки акустического оповещения», — говорится в сообщении.
Курганцам напоминают, что эвакуация это не право, а обязанность. Гражданам советует уделить особое внимание детям, пожилым и маломобильным родственникам. Жителей подтопляемых территорий просят заранее собрать документы, лекарства, личные вещи, а также не забыть выключить газ, воду и электроэнергию. Вся информация о паводке в Кургане и области в онлайн-трансляции URA.RU.
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