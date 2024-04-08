В Кургане повторно включат сирены с призывом к эвакуации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
В Кургане снова завоют сирены Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

На территориях, подверженных угрозе затопления в Кургане, повторно включат сирены с призывом к эвакуации. Об сообщается на сайте администрации города.

«Внимание жителей затопляемых территорий в городе Кургане! 8 апреля в 18:00 часов и завтра 9 апреля в 10.00 часов, на территориях, подверженных угрозе затопления в Кургане, будут запущены электросирены для передачи сигнала „Внимание всем!“ и блоки акустического оповещения», — говорится в сообщении.

Курганцам напоминают, что эвакуация это не право, а обязанность. Гражданам советует уделить особое внимание детям, пожилым и маломобильным родственникам. Жителей подтопляемых территорий просят заранее собрать документы, лекарства, личные вещи, а также не забыть выключить газ, воду и электроэнергию. Вся информация о паводке в Кургане и области в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территориях, подверженных угрозе затопления в Кургане, повторно включат сирены с призывом к эвакуации. Об сообщается на сайте администрации города. «Внимание жителей затопляемых территорий в городе Кургане! 8 апреля в 18:00 часов и завтра 9 апреля в 10.00 часов, на территориях, подверженных угрозе затопления в Кургане, будут запущены электросирены для передачи сигнала „Внимание всем!“ и блоки акустического оповещения», — говорится в сообщении. Курганцам напоминают, что эвакуация это не право, а обязанность. Гражданам советует уделить особое внимание детям, пожилым и маломобильным родственникам. Жителей подтопляемых территорий просят заранее собрать документы, лекарства, личные вещи, а также не забыть выключить газ, воду и электроэнергию. Вся информация о паводке в Кургане и области в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...