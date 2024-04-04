04 апреля 2024

Что происходит в Куртамыше, где людей эвакуируют из-за наводнения. Онлайн-трансляция

Из 26 подтопленных строений в Куртамыше эвакуированы 47 человек
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На территорию прибыли дополнительные силы и средства спасателей
На территорию прибыли дополнительные силы и средства спасателей Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Куртамыше (Курганская область) из 26 подтопленных строений эвакуированы 47 человек, в том числе 11 детей. В основном, граждане размещаются у родственников, передает пресс-служба правительства региона. Один из маломобильных граждан, по предварительной информации, размещен в ПВР на базе местной больницы. Еще один пункт — развернулся на базе Куртамышского центра культуры. Для эвакуации используют машины повышенной проходимости, плавсредства и автобусы. Работает телефон экстренной службы «112», по которому горожане могут обратиться за помощью. Проводится оповещение населения. О ключевых событиях эвакуации — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

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В Куртамыше (Курганская область) из 26 подтопленных строений эвакуированы 47 человек, в том числе 11 детей. В основном, граждане размещаются у родственников, передает пресс-служба правительства региона. Один из маломобильных граждан, по предварительной информации, размещен в ПВР на базе местной больницы. Еще один пункт — развернулся на базе Куртамышского центра культуры. Для эвакуации используют машины повышенной проходимости, плавсредства и автобусы. Работает телефон экстренной службы «112», по которому горожане могут обратиться за помощью. Проводится оповещение населения. О ключевых событиях эвакуации — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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