Из 26 подтопленных строений в Куртамыше эвакуированы 47 человек

На территорию прибыли дополнительные силы и средства спасателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Куртамыше (Курганская область) из 26 подтопленных строений эвакуированы 47 человек, в том числе 11 детей. В основном, граждане размещаются у родственников, передает пресс-служба правительства региона. Один из маломобильных граждан, по предварительной информации, размещен в ПВР на базе местной больницы. Еще один пункт — развернулся на базе Куртамышского центра культуры. Для эвакуации используют машины повышенной проходимости, плавсредства и автобусы. Работает телефон экстренной службы «112», по которому горожане могут обратиться за помощью. Проводится оповещение населения. О ключевых событиях эвакуации — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.