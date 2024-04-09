Мадуро обвинил США в захвате посольства Мексики в Эквадоре

09 апреля 2024 в 07:31 Размер текста - 17 +

Николас Мадуро (на фото) назвал главу Эквадора «правовым экстремистом» Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Захват и штурм мексиканского посольства в Кито со стороны полиции и президента Эквадора Даниэля Нобоа был произведен с согласия американского правительства. Об этом заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро. Новость по теме Полиция Эквадора задержала экс-вице-президента в Мексике: главное о конфликте «[Захват посольства] он [Нобоа] сделал в координации и с согласия правительства США, в этом нет сомнения», — передает телеканал Venezolana de Televisión слова Мадуро. Он добавил, что президент Эквадора является «правовым экстремистом», который всегда лжет и манипулирует. Также глава Венесуэлы выразил поддержку народу и главе Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Ранее сообщалось, что во время штурма посольства в Эквадоре были ранены мексиканские дипломаты. Глава МИД Мексики Алисия Барсена отметила, что с эквадорской стороны было допущено вопиющее нарушение Венской конвенции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Захват и штурм мексиканского посольства в Кито со стороны полиции и президента Эквадора Даниэля Нобоа был произведен с согласия американского правительства. Об этом заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро. «[Захват посольства] он [Нобоа] сделал в координации и с согласия правительства США, в этом нет сомнения», — передает телеканал Venezolana de Televisión слова Мадуро. Он добавил, что президент Эквадора является «правовым экстремистом», который всегда лжет и манипулирует. Также глава Венесуэлы выразил поддержку народу и главе Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Ранее сообщалось, что во время штурма посольства в Эквадоре были ранены мексиканские дипломаты. Глава МИД Мексики Алисия Барсена отметила, что с эквадорской стороны было допущено вопиющее нарушение Венской конвенции.