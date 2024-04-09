Мадуро обвинил США в захвате посольства Мексики в Эквадоре

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Клипарт. Сток Сайт президента России, мадуро николас
Николас Мадуро (на фото) назвал главу Эквадора «правовым экстремистом» Фото:

Захват и штурм мексиканского посольства в Кито со стороны полиции и президента Эквадора Даниэля Нобоа был произведен с согласия американского правительства. Об этом заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро.

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«[Захват посольства] он [Нобоа] сделал в координации и с согласия правительства США, в этом нет сомнения», — передает телеканал Venezolana de Televisión слова Мадуро. Он добавил, что президент Эквадора является «правовым экстремистом», который всегда лжет и манипулирует. Также глава Венесуэлы выразил поддержку народу и главе Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

Ранее сообщалось, что во время штурма посольства в Эквадоре были ранены мексиканские дипломаты. Глава МИД Мексики Алисия Барсена отметила, что с эквадорской стороны было допущено вопиющее нарушение Венской конвенции.

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Захват и штурм мексиканского посольства в Кито со стороны полиции и президента Эквадора Даниэля Нобоа был произведен с согласия американского правительства. Об этом заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро. «[Захват посольства] он [Нобоа] сделал в координации и с согласия правительства США, в этом нет сомнения», — передает телеканал Venezolana de Televisión слова Мадуро. Он добавил, что президент Эквадора является «правовым экстремистом», который всегда лжет и манипулирует. Также глава Венесуэлы выразил поддержку народу и главе Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Ранее сообщалось, что во время штурма посольства в Эквадоре были ранены мексиканские дипломаты. Глава МИД Мексики Алисия Барсена отметила, что с эквадорской стороны было допущено вопиющее нарушение Венской конвенции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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