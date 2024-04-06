Во время штурма посольства Мексики в Эквадоре ранены дипломаты

06 апреля 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

В ходе атаки полиции Эквадора оказались ранены мексиканские дипломаты, передает МИД страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Дипломаты из Мексики в Эквадоре получили ранения после штурма посольства полицией. Об этом сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена. «Учитывая ранения, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», — написала Алисия Барсена в соцсети X. Она подчеркнула, что с эквадорской стороны было допущено вопиющее нарушение Венской конвенции в связи с атакой на дипломатическую миссию. Ранее бывший вице-президент Эквадора Хорхе Гласа запросил политическое убежище на территории Мексики. Решение одобрили накануне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дипломаты из Мексики в Эквадоре получили ранения после штурма посольства полицией. Об этом сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена. «Учитывая ранения, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», — написала Алисия Барсена в соцсети X. Она подчеркнула, что с эквадорской стороны было допущено вопиющее нарушение Венской конвенции в связи с атакой на дипломатическую миссию. Ранее бывший вице-президент Эквадора Хорхе Гласа запросил политическое убежище на территории Мексики. Решение одобрили накануне.