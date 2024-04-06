Во время штурма посольства Мексики в Эквадоре ранены дипломаты

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В ходе атаки полиции Эквадора оказались ранены мексиканские дипломаты, передает МИД страны Фото:

Дипломаты из Мексики в Эквадоре получили ранения после штурма посольства полицией. Об этом сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена.

«Учитывая ранения, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», — написала Алисия Барсена в соцсети X. Она подчеркнула, что с эквадорской стороны было допущено вопиющее нарушение Венской конвенции в связи с атакой на дипломатическую миссию.

Ранее бывший вице-президент Эквадора Хорхе Гласа запросил политическое убежище на территории Мексики. Решение одобрили накануне.

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Дипломаты из Мексики в Эквадоре получили ранения после штурма посольства полицией. Об этом сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена. «Учитывая ранения, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», — написала Алисия Барсена в соцсети X. Она подчеркнула, что с эквадорской стороны было допущено вопиющее нарушение Венской конвенции в связи с атакой на дипломатическую миссию. Ранее бывший вице-президент Эквадора Хорхе Гласа запросил политическое убежище на территории Мексики. Решение одобрили накануне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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