Полиция Эквадора задержала экс-вице-президента в Мексике: главное о конфликте

Полиция Эквадора задержала экс-вице-президента в Мексике

В результате штурма Эквадорской полиции пострадали мексиканские дипломаты Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Эквадоре задержан бывший эквадорский вице-президент Хорхе Глас. Ради этого полиция страны штурмовала здание посольства Мексики. Позже мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор приостановил дипломатические отношения двух стран. URA.RU рассказывает, что известно о конфликте.

Кто такой Хорхе Глас и почему он нужен полиции

Хорхе Глас — политический и государственный деятель Эквадора. Был бывшим вице-президент Эквадора с 2013 по 2017 год.

Он проходит обвиняемым по делу о коррупции. Глас и еще 19 обвиняемых по делу о взяточничестве должны были предстать перед судом в 2012—2016 годах. Обнаружено 837 улик, которые доказывают преступления данных лиц. Сумма ущерба государству в рамках дела превышала 7 $ млн/

С 2017 по 2022 год он уже отбывал наказание в тюрьме. А в декабре 2023 года он попросил убежища в посольстве Мексики в эквадорском городе Кито. Из-за чего получил статус беженца.

Хронология событий

В начале марта 2024 года глава МИД Мексики Алисия Барсена заявляла, что страна не намерена выдавать Эквадору Хорхе Гласа. Отмечалось, что передача бывшего вице-президента нарушила бы дипломатический иммунитет посольства.

Позже, 5 апреля, Мексика пообещала вывезти бывшего вице-президента Эквадора, который попросил убежища в их посольстве в Кито в 2023 году. Об этом заявлял лично мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

В ответ на это эквадорская полиция 6 апреля штурмом взяла посольство Мексики в Кито и задержала Хорхе Гласа. Однако поступило сообщение о ранении мексиканских дипломатов.

В следствие Мексика разорвала отношения с Эквадором. По заявлению Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, эквадорцы нарушили международное право и мексиканский суверенитет. Дипломатический персонал Мексики уже покидает южноамериканскую страну.

Эквадор считает штурм дипмиссии защитой национального суверенитета. О чем заявила администрация президента Даниэля Нобоа в соцсети Х.

Сообщается, что правительство Мексики намерено обратится в Международный суд ООН. Они будут пытаться осудить действия властей Эквадора.