Курганская больница из-за ЧС приостановила госпитализацию и прием детей

В Курганской областной детской клинической больнице им. Красного Креста из-за ЧС, связанного с паводком, приостановили госпитализацию и прием пациентов. Данная информация размещена в группе больницы в соцсети «ВКонтакте»
«В связи с ЧС приостанавливается: плановая госпитализация с 10.04.2024, плановый прием в поликлинике с 11.04.2024 г. до особого распоряжения!», — указано в сообщении.
Ранее из-за возможного подтопления в Кургане был закрыт филиал учреждения Курганской поликлиники №2 по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 7. Терапевты принимают пациентов больницы по адресам: ул. Кравченко, 53 и ул. Советская, 179.
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В Курганской областной детской клинической больнице им. Красного Креста из-за ЧС, связанного с паводком, приостановили госпитализацию и прием пациентов. Данная информация размещена в группе больницы в соцсети «ВКонтакте» «В связи с ЧС приостанавливается: плановая госпитализация с 10.04.2024, плановый прием в поликлинике с 11.04.2024 г. до особого распоряжения!», — указано в сообщении. Ранее из-за возможного подтопления в Кургане был закрыт филиал учреждения Курганской поликлиники №2 по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 7. Терапевты принимают пациентов больницы по адресам: ул. Кравченко, 53 и ул. Советская, 179.